Таджицькі таксисти "оголосили війну" поцілункам та обіймам пасажирів

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Таксисти у таджицькій столиці Душанбе "оголосили війну" поцілункам, обіймам та іншим публічним проявам ніжності в салоні своїх авто.

Водії встановили таблички, що забороняють пасажирам палити, розпивати алкоголь, голосно вмикати музику та відкрито проявляти інтимні почуття, повідомляє таджицька служба "Радіо Свобода".

Новина набула розголосу серед місцевих ЗМІ, поділивши громадську думку "за" і "проти" ініціативи водіїв.

Як стверджує "Радіо Свобода", близько 10% таксистів Душанбе заборонили своїм пасажирам цілуватися, але ця тенденція зростає, оскільки традиційні мусульманські закони пристойності суперечать нормам сучасного міста.

Видання нагадує, що 2012 року ректор Інституту мистецтв Таджикистану Асліддін Нізомов пропонував створити в Таджикистані поліцію моралі. На його думку, така служба мала б стежити, щоб люди в громадських місцях уникали нецензурної лайки і непристойного одягу.

Ніби на службовому авто з водієм

Деякі місцеві жителі засуджують цей крок, особливо якщо пасажири в шлюбі. Це, на їхню думку, загрожує особистій свободі.

Шахло Файзієва пояснила "Радіо Свобода", що не вбачає "нічого поганого в тому, що пара тримається за руки в таксі", оскільки "порядні люди знають, як поводитись на публіці".

Сієвуш Джураєв вважає, що таксисти мають "просто продовжувати свою роботу", оскільки закон не забороняє публічні прояви любові.

Однак, таксисти скаржаться, що деякі пасажири йдуть набагато далі й пропонують їм гроші, щоб вони закривали очі. Водій Бахтієр розповів "Радіо Свобода", що деякі люди поводяться так, ніби їздять на своєму службовому авто з водієм.

"Ми ж платимо тобі, можемо ще додати до суми лічильника", - обурюються вони.

Копирайт изображения Radioi Ozodi/YouTube Image caption Поцілункам - ні!

Інший водій на ім'я Ерай не встановив обмежувальний знак, але очікує, що пасажири проявлятимуть повагу. І це само собою зрозуміло.

"Це не Європа. Така поведінка не влаштовує наших людей", - сказав він новинному сайту "Азія-Плюс".

Чимало таджиків погоджуються з тим, що водії можуть встановлювати певні стандарти, адже таксі є їхнім робочим місцем.

"Із наших ста водіїв лише двоє або троє встановили ці знаки, і наша компанія не планує робити це", - сказав "Азіа-Плюс" власник "Saboh Taxi" в Душанбе Содикжон Зарифі.

"Але наше суспільство не заохочує поцілунки в громадських місцях, і деяких водіїв вони засмучують", - додав він.

Ільхом Обідов з Таджицького союзу споживачів також заявив, що обов'язок водіїв перевозити своїх пасажирів до місця призначення, і вони "можуть встановлювати будь-які обмеження, що не суперечать закону".

Зрештою, як сказав "Азія-Плюс" адвокат Шокірджон Хакимов, пасажири, які вважають, що їхнє право на публічну близькість порушили, завжди можуть подати скаргу до поліції.

Копирайт изображения Radioi Ozodi/YouTube

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