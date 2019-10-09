"Збільшилися груди". Чоловіку мають виплатити $8 млрд через побічні ефекти препарату

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Американську компанію Johnson & Johnson зобов'язали виплатити 8 мільярдів доларів через побічні ефекти препарату Risperdal. Таке рішення схвалило журі присяжних у Філадельфії.

26-річний Ніколас Мюррей подав проти компанії позов, в якому стверджував, що Johnson & Johnson не попередила його про те, що нейролептичний препарат, який він приймав упродовж кількох років, може призвести до гінекомастії - захворювання, що проявляється збільшенням розмірів молочних залоз у чоловіків.

Адвокати Мюррея твердили, що для Johnson & Johnson прибутки від продажу препарату були важливіші за інтереси пацієнтів.

У J&J вже заявили, що вважають рішення про виплату 8 мільярдів необґрунтованим і пообіцяли його оскаржити.

Як повідомляє The Washington Post, вперше цю справу розглядали ще у 2015 році - тоді суд присяжних зобов'язав J&J виплатити Мюррею 1,75 мільйона доларів, згодом суму зменшили до 680 тисяч.

Пізніше апеляційний суд скасував це рішення, і судовий розгляд відновився у вересні 2019 року.

Справа Ніколаса Мюррея - лише один з тисяч аналогічних позовів пацієнтів до Johnson & Johnson.

У серпні цього року Johnson & Johnson також оштрафували на 572 мільйона доларів за те, що її знеболювальні препарати призвели до епідемії наркотичної залежності в штаті Оклахома.

Стверджується, що ліки J&J, що містили опіоїди, стали причиною 400 тисяч смертей від передозування в період з 1999 по 2017 рік - такою є оцінка Центрів з контролю і профілактики захворювань США.

"Компанія використовувала псевдонауку і дезінформацію, щоб применшити ризики прийому опіоїдів, що призвело до найгіршої в історії штату і країни суспільної кризи, і ця криза була створена штучно", - заявив генеральний прокурор штату Оклахома Майк Хантер після оголошення судового вироку.

У Johnson & Johnson звинувачення на свою адресу заперечували і обіцяли подати апеляцію.

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