Копирайт изображения Avian Reptile and Exotic Pet Hospital Image caption Один снаряд з пневматичної зброї потрапив у голову какаду в кількох міліметрах від його лівого ока

Австралійський какаду одужує після того, як в нього п'ять разів влучили з пневматичної зброї.

Великого жовточубого какаду на прізвисько Містер Коккі знайшли на вулиці у Сіднеї і принесли до ветеринарної лікарні екзотичних тварин.

Ветеринари повідомили, що один зі снарядів потрапив у голову какаду в кількох міліметрах від його лівого ока.

"Я вважаю, що він ніби виграв національну лотерею. Йому, безумовно, дуже пощастило, що він живий", - сказав ветеринар Лоренцо Кроста ABC News.

Рентгенівські сканування виявили три інші снаряди в грудях і один у плечі. Стріляли у птаха з двох різних пневматичних гвинтівок, повідомляє лікарня.

Частину снарядів дістали з тіла птаха, частину лишили, оскільки вони не пошкодили життєво важливі органи.

Зараз какаду проходить фізіотерапію, щоб знову літати.

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Мотив вчинку щодо птаха незрозумілий.

"Як можна навіть подумати про стрільбу у тварину, яка просто сидить там? Я думаю, що це дуже несправедливо", - зазначив пан Кроста.

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