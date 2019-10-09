Австралійський какаду вижив після того, як в нього влучили п'ять разів з гвинтівки
Австралійський какаду одужує після того, як в нього п'ять разів влучили з пневматичної зброї.
Великого жовточубого какаду на прізвисько Містер Коккі знайшли на вулиці у Сіднеї і принесли до ветеринарної лікарні екзотичних тварин.
Ветеринари повідомили, що один зі снарядів потрапив у голову какаду в кількох міліметрах від його лівого ока.
"Я вважаю, що він ніби виграв національну лотерею. Йому, безумовно, дуже пощастило, що він живий", - сказав ветеринар Лоренцо Кроста ABC News.
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Рентгенівські сканування виявили три інші снаряди в грудях і один у плечі. Стріляли у птаха з двох різних пневматичних гвинтівок, повідомляє лікарня.
Частину снарядів дістали з тіла птаха, частину лишили, оскільки вони не пошкодили життєво важливі органи.
Зараз какаду проходить фізіотерапію, щоб знову літати.
Мотив вчинку щодо птаха незрозумілий.
"Як можна навіть подумати про стрільбу у тварину, яка просто сидить там? Я думаю, що це дуже несправедливо", - зазначив пан Кроста.
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