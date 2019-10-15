Чоловік помилково відсидів 19 років. Йому виплатили $4,8 млн компенсації

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Чоловікові, який помилково відсидів 19 років за ґратами через звинувачення у вбивстві поліцейського, виплатили компенсацію 4,8 мільйонів доларів.

Девіда Істмена засудили до довічного ув'язнення ще у 1995 році. Його визнали винним у вбивстві співробітника поліції Коліна Вінчестера.

Згодом - після того, як суд визнав, що він є невинуватим, - Істмена відпустили. Справа про вбивство правоохоронця залишається нерозкритою.

Вбивство поліцейського стало причиною одного із наймасштабніших кримінальних розслідувань в історії Австралії.

Девіду Істмену зараз 74 роки. Під час судових слухань повідомлялося, що ув'язнення не дало йому змоги побудувати кар'єру і створити сім'ю.

Також відомо, що за час ув'язнення Істмена померла його мама.

"Він втратив величезний шматок свого життя", - каже Сем Тірні, адвокат чоловіка.

Вбитий поліцейський на ім'я Колін Вінчестер помер у 1989 році - після того, як йому двічі вистрілили в голову. В момент вбивства він перебував поблизу свого будинку в Канберрі.

Підозра на Девіда Істмена тоді впала через те, що він нібито відправляв поліції погрози, пов'язані з іншою кримінальною справою.

Після вироку про ув'язнення чоловік провів за ґратами 19 років. Він подавав апеляції у 1999, 2000, 2001, 2005 та 2008 роках, але безрезультатно.

Проте у 2014 році судове розслідування дійшло висновку, що пан Істмен став жертвою "істотного порушення правосуддя" через недоліки у доказах, які поліція використовувала щодо нього.

Минулого року його повністю виправдали і зняли усі звинувачення.

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