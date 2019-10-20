На свято до дитини з аутизмом не прийшли друзі. Вечірку врятували незнайомці

Копирайт изображения PJ Robins Image caption На день народження до Ремі не прийшли друзі - але врятувати її свято допомогли незнайомці

Батько дівчинки з аутизмом подякував тим, хто відгукнувся на прохання врятувати його донці свято, після того, як на її день народження не прийшли друзі.

Ремі, яка мешкає у місті Абертіллері в Уельсі, дуже засмутилася, коли на вечірку з приводу її п'ятого дня народження прийшло лише двоє дітей, і питала у мами: "Де всі мої друзі?"

Тож її тато Пі Джей Робінс зробив допис у Facebook, у якому запросив на святкування усіх охочих.

Він каже, що був приголомшений, коли на його запрошення відгукнулися незнайомі люди, багато хто з яких привіз Ремі подарунки.

Пі Джей та його партнерка Бекі запросили 10 друзів Ремі на святкування її дня народження у неділю. Двоє з них повідомили вранці, що не зможуть прийти, а решта просто не з'явилися.

Копирайт изображения Facebook Image caption Тато Ремі за просив на її день народження усіх охочих

"Здавалося, що все піде шкереберть", - каже 40-річний Пі Джей.

"Коли вона запитала маму, де всі її друзі, це просто краяло серце", - додає він.

"Аутизм Ремі означає, що її потрібно готувати до того, що має відбутися. Тож, коли її вечірка не відповідала тому, як вона її уявляла, вона була у розпачі, - каже батько. - Ми сиділи й ледве не плакали, але потім подумали, що це неправильно. Тож з відчаю ми зробили цей допис".

Копирайт изображения PJ Robins

Пі Джей розмістив свій допис у групі місцевої громади у Facebook, і люди не забарилися відгукнутися на його прохання.

Вже за кілька хвилин його телефон гудів, а до закладу, де вони влаштували святкування, почати приходити люди.

"Ми дуже чітко сказали, що нам не треба подарунків. Вечірка була оплачена, було багато їжі, і ми просто хотіли, щоб прийшли люди і допомогли нашій дівчинці відсвяткувати", - каже тато.

Близько 14 дітей з батьками приєдналися до вечірки, і приблизно стільки ж - багато хто з подарунками та листівками - просто зайшли привітати Ремі з днем народження.

"Доброта громади - людей, яких ми ніколи не бачили - була просто вражаючою", - каже Пі Джей.

"Це було дуже емоційно і повністю відновило нашу віру в людство. Я так пишаюся бути частиною цієї громади".

Копирайт изображения PJ Robins

Спочатку Ремі була трохи збентежена, проте швидко звикла до своїх нових друзів і святкувала свій день народження усміхнена.

"Прекрасна усмішка на її обличчі, коли винесли її торт, стала підтвердженням того, що усе це було не дарма", - каже Пі Джей.

Після вечірки до родини Ремі почали звертатися батьки інших дітей з аутизмом, які пропонували підтримку та спільне дозвілля.

Адель Джонс, менеджерка закладу, де відбувалось святкування, сказала: "Весь персонал прийшов до неї, але ми були просто приголомшені, коли крізь двері почали заходити люди. Деякі просто приходили, щоб принести подарунки. Це було так красиво".

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