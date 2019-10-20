На свято до дитини з аутизмом не прийшли друзі. Вечірку врятували незнайомці
Батько дівчинки з аутизмом подякував тим, хто відгукнувся на прохання врятувати його донці свято, після того, як на її день народження не прийшли друзі.
Ремі, яка мешкає у місті Абертіллері в Уельсі, дуже засмутилася, коли на вечірку з приводу її п'ятого дня народження прийшло лише двоє дітей, і питала у мами: "Де всі мої друзі?"
Тож її тато Пі Джей Робінс зробив допис у Facebook, у якому запросив на святкування усіх охочих.
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Він каже, що був приголомшений, коли на його запрошення відгукнулися незнайомі люди, багато хто з яких привіз Ремі подарунки.
Пі Джей та його партнерка Бекі запросили 10 друзів Ремі на святкування її дня народження у неділю. Двоє з них повідомили вранці, що не зможуть прийти, а решта просто не з'явилися.
"Здавалося, що все піде шкереберть", - каже 40-річний Пі Джей.
"Коли вона запитала маму, де всі її друзі, це просто краяло серце", - додає він.
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"Аутизм Ремі означає, що її потрібно готувати до того, що має відбутися. Тож, коли її вечірка не відповідала тому, як вона її уявляла, вона була у розпачі, - каже батько. - Ми сиділи й ледве не плакали, але потім подумали, що це неправильно. Тож з відчаю ми зробили цей допис".
Пі Джей розмістив свій допис у групі місцевої громади у Facebook, і люди не забарилися відгукнутися на його прохання.
Вже за кілька хвилин його телефон гудів, а до закладу, де вони влаштували святкування, почати приходити люди.
"Ми дуже чітко сказали, що нам не треба подарунків. Вечірка була оплачена, було багато їжі, і ми просто хотіли, щоб прийшли люди і допомогли нашій дівчинці відсвяткувати", - каже тато.
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Близько 14 дітей з батьками приєдналися до вечірки, і приблизно стільки ж - багато хто з подарунками та листівками - просто зайшли привітати Ремі з днем народження.
"Доброта громади - людей, яких ми ніколи не бачили - була просто вражаючою", - каже Пі Джей.
"Це було дуже емоційно і повністю відновило нашу віру в людство. Я так пишаюся бути частиною цієї громади".
Спочатку Ремі була трохи збентежена, проте швидко звикла до своїх нових друзів і святкувала свій день народження усміхнена.
"Прекрасна усмішка на її обличчі, коли винесли її торт, стала підтвердженням того, що усе це було не дарма", - каже Пі Джей.
Після вечірки до родини Ремі почали звертатися батьки інших дітей з аутизмом, які пропонували підтримку та спільне дозвілля.
Адель Джонс, менеджерка закладу, де відбувалось святкування, сказала: "Весь персонал прийшов до неї, але ми були просто приголомшені, коли крізь двері почали заходити люди. Деякі просто приходили, щоб принести подарунки. Це було так красиво".
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