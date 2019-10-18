Годувати чи не годувати качок хлібом: думки розділилися

Копирайт изображения Getty Images Image caption Підгодовувати качок хлібом - це добре чи погано?

Загадковий напис, що з'явився у одному з парків Бакстона, що в Дербіширі, який заохочує людей підгодовувати "голодних" качок хлібом, викликав запеклі суперечки та непорозуміння.

Напис виглядав цілком офіційно, проте працівники парку твердять, що вони не встановлювали його.

Жінку, яка поширила фото напису у Facebook, закидали повідомленнями з вимогою прибрати пост. Вона прибрала його, але до цього фото поширили понад 17 тисяч разів.

"Я відверто вважала, що роблю добру справу, - каже Луіза Телор. - У мене двоє маленьких дітей, тож весь цей стрес мені зовсім не потрібен".

BBC опитала різних експертів, і їхні думки також розділилися.

Копирайт изображения Supplied photo Image caption Напис з'явився в одному з парків Бакстона, Дербішир, але згодом його прибрали

Фото зробили друзі пані Тейлор, і з часу пост з'явився на тисячах сторінок у Facebook.

Один з коментаторів пише: "Як люди такого віку в наш час досі не розуміють дуже простої речі: годувати качок треба не хлібом, а чимось іншим!"

Проте є й такі дописи: "Люди годували качок черствим хлібом з дідів-прадідів! Я не бачу, щоб качок стало менше. Тож, заради Бога, годуйте їх".

"Якесь непорозуміння"

Жінка, яка поширила фото, не хотіла, аби у публікації згадували її ім'я. Вона побоюється, що її звинуватять у поширенні неправдивої інформації.

"До цього були написи про те, що качок вже не можна годувати хлібом, але потім з'явився напис про те, що качки голодують і помирають", - каже вона.

"Я й гадки не маю, хто розмістив цей напис. Він провисів там кілька днів, і потім я його вже не бачила. Це якесь непорозуміння. Якщо порада дійсно є хибною, тоді я не хочу, щоб мене притягли до відповідальності за те, що я повісила там цей напис".

То що ж скажуть експерти?

"Хліб не шкодить"

Королівське товариство із захисту птахів каже, що годувати качок невеличкими шматками хліба - цілком нормально. Проте людям варто давати птахам кукурудзу, вівсянку, горох та пташиний корм.

"Так само, як і ми, птахи потребують різноманітного харчування, щоб бути здоровими", - каже Тоні Вайтхед, представник Королівського товариства.

"Хоча качки і лебеді можуть перетравити будь-який хліб, надто багато хлібу може викликати у них відчуття ситості, проте не дасть необхідних вітамінів та мінералів. Тож, хоч хліб і не нашкодить, наша порада - давати птахам лише невеличкі шматочки хліба".

"Збільшення посліду"

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Натомість Траст з питань каналів та річок агітує проти того, щоб давати хліб качкам.

"Не з'їдений мокрий хліб може призвести до більшого замулення річок, поширювати хвороби і сприяти поширенню щурів", - повідомили в організації.

"Годування качок хлібом також призводить до збільшення обсягів пташиного посліду, а це, крім смороду та бруду, може погіршувати якість води і призводити до швидшого росту водоростей у водоймах".

Качки "помирають від голоду"

А от в організації, яка рятує лебедів, качок та гусей твердять, що багато птахів померли від голоду через те, що впродовж останніх років люди припинили їх підгодовувати.

Вони виступають проти кампанії із заборони годування птахів хлібом, яку розпочала фірма, що продає пташиний корм.

"Вони хотіли, щоб люди купували їхню продукцію, от і розпочали все це, - каже Венді Хермон із Swan Support. - Ми підбирали вмираючих птахів по всій країні".

Вона також твердить, що птахи збиралися у певних місцях, бо звикли до того, що люди їх підгодовують.

"Це цілком нормально - годувати птахів хлібом. Лебедів, качок та гусей годували хлібом впродовж століть", - каже Верді Хермон, додаючи, що люди мають давати птахам лише стільки, скільки вони можуть з'їсти, - залишати гори мокрого брудного хліба не потрібно.

"Це не принесе їм багато користі"

Виробник харчів для диких качок Quack Snacks твердить, що "хоч невелика кількість хлібу не зашкодить качкам, але й не принесе їм багато користі".

"Є альтернативи, які місять більше поживних речовин для птахів", - каже засновник фірми Ендрю Хеммінгс.

"Багатьом людям подобається годувати птахів, але їм важко вчасно зупинитися і не перегодовувати їх. Тож значно краще було б, якби люди годували птахів менше, але чимось кориснішим".

"Різноманітності важко досягти"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пташенятам треба вчитися додавати до свого раціону рослини і комах

В іншій природоохоронній організації - Wildfowl and Wetlands Trust - кажуть, що "хліб є цілком нормальною їжею для птахів, якщо це лише невелика частина харчування".

"Різноманітне харчування є особливо важливим навесні та влітку, коли незбалансована дієта може призвести до проблем у пташенят", - каже Пітер Морріс.

"Але різноманітності важко досягти якщо люди, які не мають на думці нічого поганого, годують хлібом одним і тих самих птахів".

Він твердить, що годувати птахів овочами, зерном і пташиним кормом набагато краще. Найліпший час підгодовувати їх хлібом - зима.

"Додаткове підгодовування не так важливо навесні та влітку, коли пташенята мають навчитися додавати до свого раціону рослини і комахи, щоб рости здоровими".

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