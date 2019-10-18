Леді Гага впала зі сцени разом із фанатом у Лас-Вегасі

Копирайт изображения Getty Images Image caption З шоу Enigma Леді Гага виступала у Вегасі з грудня минулого року

Поп-співачка і лауреат "Оскару" Леді Гага впала прямо у натовп глядачів в останній день концертів у Лас-Вегасі.

Перед цим вона запросила на сцену шанувальника на ім'я Джек, щоб станцювати разом, і стрибнула йому в обійми. Проте фанат не втримався на ногах, і обидва впали у партер.

"Ми цілком серйозно подумали, що вона вбилася, - написав один з глядачів. - Але потім вона так, наче нічого не сталося, заспівала наступну пісню".

Леді Гага повернулася на сцену разом із Джеком і попросила аудиторію підтримати хлопця, щоб він не засмучувався.

"Дивовижно, ми так подобаємося один одному, що навіть удвох навернулися з цієї чортової сцени. Ми як Джек і Роуз з "Титаніка". Треба буде потім випити чаю разом", - заявила вона.

Шанувальник Леді Гага були стурбовані тим, що падіння могло бути небезпечним для співачки, яка має рідкісне захворювання сполучних тканин.

Фіброміалгія викликає постійний біль у всьому тілі, знижує поріг чутливості і може призвести до постійної втоми, безсоння та проблем із пам'яттю.

У 2013 році співачка скасувала гастролі через травму стегна.

Але схоже, що падіння у Вегасі не позначилося на її самопочутті. Леді Гага швидко піднялася за допомогою охоронців і сказала: "Все окей. Єдине, що не окей - сходів не вистачає, щоб я могла назад на цю сцену залізти".

Шанувальник, який не зміг втримати поп-діву, рознервувався і заплакав. Проте зірка заспокоювала його: "Не переживай, все добре. Ти не винен. Можеш мені пообіцяти дещо? Можеш прямо зараз вибачити себе за те, що тут сталося?"

Леді Гага знову запросила його на сцену і разом з ним заспівала Million Reasons.

Під кінець шоу співачка без помилок виконала складний танок з елементами гімнастики, який супроводжує найвідомішу її пісню - Bad Romance.

Пропустити Twitter допис , автор: @LGMonsterFacts Lady Gaga fell off the stage and then proceeded to kill the Bad Romance choreography like nothing ever happened. The level of professionalism... far too much! pic.twitter.com/X6EFxhlGIL — Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) 18 жовтня 2019 р.

А пізніше на своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила фото у крижаній ванній після концерту, яку вона приймає після кожного шоу.

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