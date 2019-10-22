П’ять кілерів перезамовляли вбивство одного чоловіка. Він живий, їх арештували

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Китайський суд визнав винними п'ятьох кілерів, які перезамовляли одне одному вбивство одного й того ж чоловіка. Можливо, це найбезглуздіша справа про замовне вбивство в історії.

Все почаловся у 2013 році, коли бізнесмен Тан Юхуей найняв кілера, щоб той усунув його конкурента на ім'я Вей. Юхуей заплатив за це близько 282 тисяч доларів.

Проте виконувати завдання самостійно кілер не став. Він взяв собі половину суми, а решту запропонував іншому найманому вбивці, щоб той зробив все за нього.

На цьому ланцюжок перезпамовлень вбивства не скінчився - новий кілер перезамовив вбивство іншому, той - ще одному, той - ще одному.

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Все скінчилося після того, як останній кілер у ланцюжку так само вирішив не йти на вбивство: замість цього він вийшов на жертву - Вея - і запропонував чоловікові сфабрикувати його смерть.

Вей погодився, але згодом все ж звернувся до правоохоронців.

Зрештою усіх шістьох - першого замовника і п'ятьох кілерів - засудили за звинуваченням у спробі вбивства.

Бізнесмен Тан Юхей отримав п'ять років в'язниці, перший кілер - три з половиною. Другий і третій наймані вбивці - по три роки і три місяці, четвертий - три роки, п'ятий - два роки і сім місяців.

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