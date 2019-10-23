Пофарбували собак і "видавали" їх за панд

Копирайт изображения Hongxing News Image caption "Китайська панда" виявилась не пандою

​У світі з'являється все більше зоокафе, де люди можуть насолодитися трапезою зі своїми пухнастими друзями.

Але нове кафе в південно-східному китайському місті Ченду, де, як раніше вважалося, було шість дитинчат великої панди, опинилося в центрі скандалу.

Виявилося, що гостей закладу обманювали, видаючи за панд перефарбованих собак породи чау-чау.

Про це повідомляє видання Chengdu Economic Daily.

Шкодить шкірі й хутру

Власник кафе, пан Хуанг, каже, що, крім їжі та напоїв, заклад пропонує відвідувачам послуги з фарбування домашніх улюбленців.

В інтерв'ю виданню Hongxing News чоловік пояснив, що в його закладі використовують якісну фарбу з Японії, й цим займається спеціальний персонал.

"Кожне таке фарбування коштує приблизно 211 доларів, - розповідає він. - І це зовсім не дешева процедура. Тому тварини не постраждали".

Після того, як про кафе написали ЗМІ, кількість відвідувачів закладу різко зросла.

Проте такі дії обурили громадськість. Ветеринар Лі Дайбінг заявив, що фарба може завдати шкоди шкірі й хутру домашніх тварин.

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Загальне захоплення

Фарбування домашніх тварин перетворилося на загальне захоплення в Китаї на початку 2010-х.

Спочатку тварин фарбували лише для участі в змаганнях, однак згодом власники почали замовляти цю послугу, щоб просто побалувати свого улюбленця.

Користувачі соцмереж не оминули увагою цю тему.

Багато з них називають такі експерименти "божевільними", вважаючи, що це може позначитися на здоров'ї тварин.

Інші стверджують, що "це дійсно мило", і вважають, що фарбування тварин "стало нормою".

Китай - не єдина країна, де фарбують тварин.

Наприклад, під прицілом екологів опинився музичний фестиваль Latitude Festival, який щороку проводять в британському графстві Саффолк.

Товариство з захисту прав тварин RSPCA розкритикувало його організаторів за те, що ті заради події пофарбували цілу отару овець в яскраво-рожевий колір.

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