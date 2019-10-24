В Індії арештували "браконьєра, який їв пеніси ведмедів-губачів"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жовчні міхури ведмедів-губачів мають високу ціну через застосування в китайській традиційній медицині, тому ці тварини стають жертвами браконьєрів

Поліція Індії назвала важливою подією арешт чоловіка, якого підозрюють в багатьох випадках браконьєрства, зокрема вбивстві ведмедів-губачів та поїданні їхніх пенісів.

Арештований, відомий за ім'ям Ярлен, роками переховувався від правоохоронців, для його затримання був створений спеціальний підрозділ.

Чиновники вперше забили на сполох кілька років тому, коли у національному парку знайшли рештки ведмедів-губачів з відрізаними геніталіями.

Вважається, що арештований міг використовувати документи на різні прізвища, аби уникнути затримання.

Кочове плем'я парді-бехелія, до якого належить арештований, живе у лісах полюванням і вірить, що пеніс ведмедя-губача є афродизіаком, повідомив Рітеш Сіротія з департаменту лісів штату Мадх'я-Прадеш.

Ведмежа жовч, яка виробляється в печінці і знаходиться в жовчному міхурі, використовується в традиційній китайській медицині протягом сотень років і має високу ціну на чорному ринку.

Також Ярлен був головною фігурою в незаконному полюванні на тигрів та торгівлі ними в центральній Індії, повідомив індійський чиновник.

Ані Ярлен, ані його адвокат ще не коментували звинувачення. Суд поки залишив його під вартою.

"Ми створили спеціальну команду, щоб відстежити його та заарештувати. Це було наше найдовше переслідування, воно тривало протягом шести років", - сказав пан Сіротія, який очолює спеціальну групу лісового департаменту.

Пан Сіротія заявив, що у штатах Махараштра та Мадх'я-Прадеш було зареєстровано шість справ проти Ярлена у зв'язку з порушенням Конвенції про міжнародну торгівлю дикими тваринами та рослинами. Три випадки стосуються браконьєрства щодо тигрів.

Копирайт изображения Courtesy: MP Wildlife STF Image caption Ярлена підозрюють в незаконному полюванні на тигрів та ведмедів-губачів

Полювання на диких тварин в Індії незаконне, зокрема, для племінних громад, хоча ритуальне полювання у лісах триває.

Індійський уряд каже, що працює над забезпеченням альтернативних засобів для існування племен, але багато людей продовжують жити в умовах крайньої бідності.

Ярлен вперше був заарештований у 2013 році після того, як поліція виявила дві туші ведмедів-губачів з національного парку Канха, у яких були відсутні геніталії та жовчний міхур.

Він провів рік у в'язниці, потім звільнився під заставу і втік, заявили в поліції.

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