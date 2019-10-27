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Заношений кардиган Курта Кобейна з плямами та пропаленими дірками від сигарет пішов з молотка на аукціоні в Нью-Йорку за 334 000 доларів.

Аукціоністи Julien's Auctions, що проводили дводенний розпродаж речей музиканта в Rock Cafe в Нью-Йорку, назвали його "найзнаменитішим светром в історії музики", який тепер ще став і найдорожчим.

Саме в цій в'язаній кофті з відірваним ґудзиком лідер Nirvana виступав на культовому концерті MTV Unplugged в листопаді 1993 року, менш ніж за пів року до своєї смерті.

Цей ворсистий кардиган бренду Manhattan з акрилу з мохером і лайкрою, ніби взятий з чужого плеча, став свого роду візитівкою не тільки самого музиканта, але й взагалі стилю гранж.

Схоже, після смерті музиканта кардиган не прали. Як він потрапив в гардероб Курта, точно невідомо. Також невідомо чи купив він його новим або знайшов на блошиному ринку.

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Кардиган на аукціоні супроводжувався рукописним листом, який підтверджує його походження - за підписами Джекі Феррі, яка була нянею доньки Курта, Френсіс Бін Кобейн, і близької приятельки його дружини Кортні Лав.

Саме Кортні Лав віддала кардиган Феррі після смерті Курта у квітні 1994 року.

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Також пішла з молотка за 340 тисяч доларів виготовлена 1993 року бірюзова гітара на ліву руку Fender, на якій Кобейн грав під час турне Nirvana з диском In Utero.

До цього протягом декількох років вона була експонатом в американському Музеї слави рок-н-ролу.

На аукціоні гітару продали разом з рукописною запискою вдови музиканта Кортні Лав, яка засвідчила, що це гітара була одним з найулюбленіших інструментів Курта.

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