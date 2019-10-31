Комахи вимирають - вчені б'ють на сполох

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зникнення комах матиме катастрофічні наслідки для цілих екосистем

У Німеччині спостерігається скорочення популяцій комах і павуків. Про це свідчать результати останніх досліджень.

Науковці описали результати як "тривожні", заявивши, що зникнення зумовлене інтенсивним землеробством.

Вони закликають "змінити парадигму" землекористування, щоб зберегти ареали метеликів, клопів та летючих комах.

Останні дослідження свідчать про скорочення популяцій комах у всьому світі.

Висновки, оприлюднені в журналі Nature, вказують, що деякі види комах перебувають під загрозою зникнення.

"Стає все більш очевидним, що сільське господарство ставить під загрозу життя комах, - розповів ВВС Себастьян Сейболд з Мюнхенського технічного університету. - Наше дослідження підтверджує скорочення чисельності комах - воно може бути більш масштабним, ніж вважалося раніше, враховуючи, наприклад, що в лісах також спостерігається скорочення популяцій комах".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Останні дослідження зафіксували зниження видового різноманіття метеликів

Дослідницька група зібрала дані про більш ніж мільйон окремих комах і павуків (2700 різних видів) на сотнях пасовищ і лісових угідь в трьох регіонах Німеччини в період з 2008 по 2017 рік.

Вони виявили, що помітне скорочення чисельності та кількості видів як в лугах, так і в лісах, пов'язане з інтенсивним сільським господарством.

Численні дослідження останніх років показали, що окремі види комах, наприклад, бджоли, постраждали особливо в розвинених країнах.

Проте, деякі інші види, такі як мухи і таргани, ймовірно, почуваються цілком у нормі.

Загальне скорочення чисельності комах пов'язане з інтенсивним землеробством, використанням пестицидів і зміною клімату.

Зникнення комах матиме катастрофічні наслідки для цілих екосистем.

Комахи є джерелом їжі для багатьох птахів, земноводних, кажанів і рептилій, вони також відіграють важливу роль у запиленні рослин.

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