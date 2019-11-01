Кішка як знаряддя злочину: чоловіку загрожує до 5 років тюрми

Копирайт изображения Getty Images

Жителю Москви, який напав на поліцейського, використовуючи кішку, загрожує до п'яти років позбавлення волі, повідомляють російські ЗМІ.

Підозрюваного звуть Геннадій Щербаков. Інцидент, про який йде мова, стався ще близько року тому, але справу відкрили тільки зараз.

Згідно з повідомленнями, Щербаков розпивав спиртні напої в одному з багатоквартирних будинків Москви, і це не сподобалося іншим мешканцям, які викликали поліцію і посаржилися на сильний шум.

Коли правоохоронці прибули на місце, він відмовився говорити з ними і відповідати на їхні запитання.

Замість цього, пишуть ЗМІ, Щербаков взяв до рук кішку, яка перебувала поряд, і кинув її прямо в обличчя поліцейському.

Тварина роздряпала офіцеру обличчя, йому довелося звернутися за медичною допомогою.

Тепер проти Щербакова відкрили справу за статтею про "застосування насильства щодо представника влади".

Санкції за нею передбачають до п'яти років позбавлення волі.

Сам 59-річний чоловік свою провину заперечує і каже, що не кидав кішку в поліцейського - вона стрибнула на нього сама.

З якої причини справу за цим фактом відкрили лише зараз, коли з моменту інциденту минув рік, невідомо.

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.