Чоловіка, який розробляв закони проти позашлюбного сексу, відшмагали за перелюб

Копирайт изображения AFP Image caption Мухлісу бін Мухаммаду з Ради Улемів індонезійського регіону Ачех завдали 28 ударів ротанґовою палицею

В Індонезії за перелюб публічно відшмагали палицею чоловіка, який працював в організації, що допомагає розробити більш суворі закони щодо позашлюбного сексу.

Мухлісу бін Мухаммаду з Ради улемів регіону Ачех (MPU) завдали 28 ударів ротанґовою палицею.

Одруженій жінці, з якою в нього були стосунки, завдали 23 ударів.

Мухліс походить із глибоко консервативного регіону Ачех, єдиного місця в Індонезії, де діють закони шаріату.

"Це закон Бога. Будь-хто має бути покараним, якщо його визнають винним, навіть якщо він є членом MPU", - заявив BBC News Індонезія Хусаїні Вахаб, заступник міського голови району Ачех Бесар, де проживає Мухліс бін Мухаммад.

Чоловіка спіймали з одруженою жінкою у вересні. Вони перебували у машині, припаркованій біля туристичного пляжу.

Чиновники повідомили, що Мухліса виключать з Ради улемів, яка консультує місцеву владу щодо розробки і впровадження шаріатських законів.

46-річний чоловік став першим ісламським релігійним лідером, якого публічно відшмагали в Ачеху з моменту запровадження шаріатського законодавства в 2005 році.

Понад десятиліття тому Ачех отримав особливе право запровадити власні суворі ісламські закони.

Закони проти гомосексуалізму ухвалили там у 2014 році.

Позашлюбний секс, азартні ігри, а також споживання, виробництво та розповсюдження алкоголю згідно із шаріатськими законами є незаконними.

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У 2017 році в Ачеху двох чоловіків відшмагали 83 рази після того, як їх спіймали під час сексу.

Палиці для публічного покарання зазвичай виготовляються з ротанґу - очищених стебел ротанґової пальми. У тих, хто проводить покарання, закриті всі частини тіла, крім очей, щоб їх не могли ідентифікувати.

Покарання відбувається публічно, на відкритій платформі, але дітям заборонено спостерігати.

Закони шаріату на території Ачеху застосовується як щодо мусульман, так і для немусульман.

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