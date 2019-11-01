Студентка 5 років жила на 7 грн в день, аби допомогти брату і отримати освіту

Копирайт изображения Feng Video Image caption Ву Хуаянь кілька років їла тільки рис та перець, аби зібрати гроші хворому брату та отримати освіту

Небайдужі люди пожертвували майже мільйон юанів китайській студентці, яку госпіталізували після того, як вона жила на 2 юані (0,30 долари або приблизно 7 грн) на день протягом п'яти років.

Випадок Ву Хуаянь шокував китайців після того, як про нього повідомили ЗМІ на початку тижня.

24-річна дівчина серйозно недоїдала, намагаючись отримати освіту та підтримати свого хворого брата.

Історія пані Ву викликала гнів щодо чиновників, яких звинуватили у ненаданні допомоги.

Після повідомлень у ЗМІ, студентці коледжу в місті Гуйян почали надходити пожертви.

Наразі загальна сума пожертв складає 800 тисяч юанів (114 тисяч доларів).

Чому так трапилося?

Цього місяці пані Ву потрапила до лікарні через те. що їй було важко дихати, повідомляють китайські ЗМІ.

Її зріст - лише 135 см, а вага становила трохи понад 20 кг.

Лікарі встановили, що вона страждає від проблем із серцем та нирками через п'ять років, витрачених на вживання мінімальної кількості їжі. Студентка повідомила, що їй потрібно було заощадити гроші на підтримку свого хворого брата.

Ву Хуаянь втратила матір, коли їй було чотири роки, а батько помер, коли вона була у школі.

Потім її з братом підтримували бабуся, а згодом дядько та тітка, але вони могли надсилати дітям лише 300 юанів (42 долари, 1 050 грн) щомісяця.

Більшість цих грошей йшла на оплату рахунків за медичні послуги її молодшого брата, який мав проблеми з психічним здоров'ям.

Це означало, що пані Ву витрачала лише 2 юані (приблизно 7 грн) на день на себе.

Брат і сестра походять з Гуйчжоу, однієї з найбідніших провінцій Китаю.

Якою була реакція у суспільстві?

Справа викликала велике занепокоєння і гнів щодо влади.

Багато людей у ​​соцмережах сказали, що хочуть допомогти пожертвами, багатьох обурило, що коледж не допомагав їй.

Один користувач назвав її ситуацію "гіршою, ніж з біженцями в Афганістані", а інший вказав на надзвичайну вартість святкування 70-річчя Китаю, сказавши, що гроші можна було витратити на інші потреби.

Інші висловлювали своє захоплення її зусиллями з допомоги братові і спробам отримати освіту попри всі труднощі.

Окрім пожертв на краудфандингових платформах, її вчителі та однокласники пожертвували 40 000 юанів (141 тисяча гривень), а місцеві жителі зібрали 30 000 юанів (106 000 гривень) для допомоги їй.

Чиновники оприлюднили заяву, в якій говорили, що пані Ву отримувала мінімальну урядову виплату, яка, як вважається, становить від 300 до 700 юанів на місяць (1 050-2 500 гривень), - і тепер отримає екстрену допомогу - 20 000 юанів (70 000 гривень).

"Ми будемо продовжувати стежити за долею цієї душевної та доброї дівчини", - сказали в міському бюро цивільних справ міста Тучжень у провінції Гуйчжоу.

Наскільки поширена дитяча бідність в Китаї?

Випадок Ву Хуаянь є відголосом історії 2018 року, коли китайський хлопчик прибув до школи з волоссям, яке вкривав замерзлий лід.

Історія "маленького Вана", як його назвали, також стала вірусною, йому надійшли пожертви від людей, вражених його стійкістю та шокованих його бідністю.

Хлопчик пройшов до школи 4,5 км засніженою землею за температури -9 градусів за Цельсієм і попри це випробування склав тест на 99 зі 100 балів.

Копирайт изображения People's Daily

Попри те, що економіка Китаю за останні десятиліття стрімко зросла, бідність не зникла, а нерівність зросла.

Однією з головних причин є велика різниця у розвитку між сільською та міською територіями.

За даними бюро, у 2017 році наявний дохід домогосподарства в столиці Пекіні становив 57 229 юанів (8 090 доларів).

Для порівняння, у сільській місцевості Гуйчжоу, де проживає пані Ву, ця цифра становить приблизно 16 703 юанів (2 400 доларів)

Згідно з доповіддю Міжнародного валютного фонду за 2018 рік, Китай перейшов від "помірно нерівного суспільства в 1990 році до однієї з країн світу з найбільшою нерівністю".

За даними Національного бюро статистики у 2017 році, 30,46 мільйона китайських селян все ще жили нижче національної межі бідності - менш як на 1,9 долара на день.

Китай раніше зобов'язувався "ліквідувати" бідність до 2020 року.

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