Тисячі людей отримали SMS, які їм відправили ще в День святого Валентина

Копирайт изображения Getty Images Image caption Користувачі мобільних телефонів отримали повідомлення, надіслані ще в лютому

Минулого тижня тисячі користувачів мобільних телефонів у США були спантеличені, коли отримали повідомлення.

Як виявилося, ці смс були відправлені ще в День святого Валентина, але якимось дивом дійшли лише через вісім місяців, у листопаді.

Ця проблема виникла у всіх основних операторів США та торкнулася як пристроїв Apple, так і Android.

Компанія Syniverse, яка надає послуги великим телекомунікаційним компаніям, провину за помилку поклала на "внутрішній цикл обслуговування".

В результаті тисячі клієнтів T-Mobile, AT&T, Sprint і Verizon кинулися в Twitter, аби висловити своє розчарування через таку помилку.

Дехто скаржиться на незручні повідомлення, які їм надіслали вже колишні партнери, а інші залишилися шоковані повідомленнями від родичів чи друзів, які вже померли.

"Я щойно отримав смс від моєї кращої подруги. Єдина проблема - вона в лютому померла", - написала одна користувачка Twitter.

"Минулої ночі о 3 годині я отримав раптове повідомлення від мого тата, який написав: "Я люблю і підтримую тебе". Та пізніше він сказав, що не пам'ятає, що надсилав це, і не пам'ятає, щоб коли-небудь це писав", - написав інший користувач.

Деякі люди стверджують, що отримували ці повідомлення ще два роки тому.

У своїй заяві компанія Syniverse вибачилася перед всіма клієнтами, які постраждали від такого збою, і запевнила їх у тому, що проблема вже вирішена.

"Проблема вирішена, ми переглядаємо наші внутрішні процедури, щоб переконатися, що це не повториться, а також активно працюємо з нашими клієнтами, щоб відповісти на будь-які питання", - сказав Вільям Герлі, речник компанії.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!