Tinder і смерть під час сексу: таємнича історія британської туристки

Копирайт изображения LUCIE BLACKMAN TRUST Image caption Випускниця Університету Лінкольна подорожувала сама

Британська туристка померла, коли жорсткий секс за взаємною згодою "відбувся не так", заявив у суді підозрюваний у вбивстві 22-літньої дівчини.

Грейс Міллейн померла 1 грудня минулого року під час подорожі до Нової Зеландії.

27-річний чоловік заперечує вбивство. Його захист стверджує, що пані Міллейн померла випадково під час добровільного удушення під час сексу. Обвинувачений вирішив сам не свідчити проти себе.

Прокуратура обвинувачує чоловіка в тому, що він задушив дівчину та позбувся тіла - запакував її у валізу і викинув у горах.

"Не вбивство"

Захисники заявили в суді, що пара познайомилась через додаток Tinder й після коктейлю пішли до номеру в готелі хлопця в Оукленді.

"Якщо пара зайнялась жорстким сексом і щось пішло не так, і ніхто не хотів, щоб щось пішло не так, то це не є вбивством", - заявив адвокат обвинуваченого.

Саме це, за словами адвоката, і сталось.

Копирайт изображения TVNZ Image caption Місце, де знайшли поховану дівчину

Адвокат каже, що хоч смерть від задушення під час жорсткого сексу і є "рідкісною", це небезпечно, якщо "двоє людей були нестримними, порівняно недосвідченими та не знали достатньо добре один одного".

Після цього чоловік помістив тіло дівчини у валізу і поховав її в гірській місцевості поблизу Оукленда.

Чоловік заявив поліції, що просто "був шокований", знайшовши зранку тіло дівчини після побачення.

"Він міг зробити неправильно через страх, що ніхто йому не повірить", - заявив журі адвокат.

Захист вказує, що пані Міллейн не мала інших ушкоджень, крім тих, які з'явились після сексу за згодою. Сусіди не чули нічого, щоб свідчило про сварку між людьми.

Копирайт изображения REX/SHUTTERSTOCK Image caption Дівчина померла за день до 22 дня народження

Адвокат також додав, що не хотів би покладати якусь провину на пані Міллейн за будь-які її сексуальні уподобання, які вона мала.

Під час судових слухань звучали заяви від друзів дівчини, що вона говорила про зацікавленість у сексі з елементами БДСМ (сексу з елементами фізичного впливу), а також мала профілі на додатках для сексу з елементами БДСМ.

Патологоанатом та токсиколог Фінтан Гараван розповів журі, що ушкодження пані Міллейн можуть свідчити про "добровільність" дій, адже немає ознак бійки чи боротьби.

Судовий процес триває.

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