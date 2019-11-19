В англійському селі знову знайшли пакунок з грошима. Вже дванадцятий

Копирайт изображения Durham Police Image caption Детективи опитали чимало місцевих мешканців, але не знайшли зачіпок

Протягом п'яти років у містечку Блекхолл Кольєр у найбільш помітних місцях знаходять великі суми - по 2000 фунтів стерлінгів (62 тисячі грн), які залишили з певною метою. У понеділок на тротуарі знову знайшли пакунок з 20-фунтовими купюрами.

Ані у місцевих жителів, які віддають знахідки в поліцію, ані у детективів немає пояснення цієї загадки.

Пакунки з великою за англійськими мірками сумою - зазвичай це сто банкнот по 20 фунтів (понад 62 тисячі грн) - почали з'являтися на вулицях, на землі та поблизу парканів у 2014 році.

Поліція графства Дарем опитала безліч людей і працівників майже всі офісів у селі, зокрема, банка та пошти, - але не знайшла зачіпок. Перевірка купюр на відбитки пальців також не дала результату.

Проте поліцейські хвалять мешканців села за чесність. Ще жодного разу ніхто не вимагав віддати знайдені гроші, тому з поліції їх повертають тим, хто їх знайшов.

Констебль Джон Форстер розповів, що знайдений у понеділок пакунок - вже четвертий в цьому році.

"Можливо, це робить якийсь добрий самаритянин. У будь-якому випадку ми дякуємо мешканцям, які демонструють дивовижну згуртованість і кожен раз віддають гроші в поліцію, - сказав він. - Причини того, що відбувається залишаються для нас таємницею, тому ми закликаємо громадян повідомляти нам будь-яку інформацію, яка допоможе докопатися до суті цих подій".

З усією впевненістю стверджувати, що всі знахідки передали правоохоронцям, неможливо.

Сума, яку невідомі регулярно підкидають в село, практично дорівнює середній щомісячній зарплаті в цьому графстві (загалом у Британії, за даними на 2019 рік, середня зарплата є трохи вищою і складає 2416 фунтів).

Що відомо про Блекхолл Кольєр?

Населення приблизно 5 тисяч людей

У минулому столітті це було шахтарське селище, проте останню шахту тут закрили в 1981 році

Зараз більшість жителів працюють в колл-центрах, розташованих в сусідніх селах

Місцевий пляж можна побачити в фінальних сценах фільму "Прибрати Картера" 1971 року народження, в якому знімався Майкл Кейн

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