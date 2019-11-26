Як щури поставили під загрозу цифрове суспільство Естонії

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Передове цифрове суспільство Естонії у минулому стикалося зі спробами хакерського зламу, але нещодавно стало жертвою доволі несподіваної атаки - з боку щурів.

Інтернет-сервіси країни дозволяють громадянам вирішувати більшість своїх справ одним натисканням кнопки - від голосування до подання податкової декларації, і спонукали Світовий банк включити "е-Естонію" до числа небагатьох держав, близьких до того, щоб стати справді цифровим суспільством.

Але коли Державна агенція інформаційних систем (RIA) розслідувала несправність підземного кабелю, яка порушила роботу порталу цифрових сервісів eesti.ee, вони виявили, що його пошкодили щури, повідомляє газета Postimees.

Через це пошкодження зникла можливість видавати медичні рецепти онлайн, а також була порушена робота державної лотереї Eesti Loto.

300-метровий відрізок кабелю у регіоні Хар'юмаа, де розташована столиця країни Таллінн, відремонтували протягом ночі без звичайного публічного сповіщення, "перш ніж це заподіяло більше шкоди", написав на сторінці eesti.ee у Facebook голова мережі RIA Кайдо Пловіц.

Копирайт изображения eesti.ee Image caption Пошкодження полагодили за ніч

Роботу мережі відновили протягом декількох годин, і цей інцидент не вплинув на роботу ID-сервісів - але нагадав про сумнозвісну скоординовану кібератаку на цифрове суспільство Естонії у 2007 році, після дипломатичного конфлікту з Росією.

Той досвід спонукав Естонію стати одним зі світових лідерів у сфері кібербезпеки.

Естонія поступово будує паралельні з'єднання для передачі даних, щоб забезпечити стійкість свого цифрового суспільства, але пан Пловіц визнає, що мережа ще не повністю захищена від планів щурів та людей.

Репортаж Алістера Коулмана та Мартіна Моргана

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