"Вийди отсюда, розбійник". У Житомирі створили шкарпетки з цитатами Зеленського

Копирайт изображения Євген Герасимчук

У Житомирі створили шкарпетки з відомою фразою Володимира Зеленського, яку він промовив ще влітку, звернувшись до секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка.

"Вийди отсюда, розбійник. Плохо чуєш мене?" - ці слова Зеленського вже давно стали приводом для жартів у мережі.

В Житомирі вирішили піти далі і зробили партію шкарпеток, на які нанесли цю "крилату" фразу.

Вартість однієї такої пари - 40 гривень. Це трохи дорожче, ніж інший асортимент українського виробництва в магазині, який замовив розробку.

Утім, різницю в ціні продавчині пояснюють не ексклюзивністю партії, а кращою якістю шкарпеток.

У магазині розповідають, що не розраховували на великий ажіотаж довкола своєї продукції. Це вже не перший принт на шкарпетках, який виробники виконують на замовлення магазину. Раніше в продажу були товари з молодіжним сленгом.

Копирайт изображения Євген Герасимчук

Ідея зробити шкарпетки із фразою президента виникла спонтанно - у розмові в колективі, розповідає продавчиня Анна.

"Сиділи з дівчатами, жартували. І хтось сказав: а давайте зробимо такі шкарпетки. І все, - посміхаючись каже вона. - Можна, мабуть, вже й замовляти із фразою "Я не лох!".

Зараз шкарпетки майже розкупили, але в магазин вже надійшла нова партія від виробника і замовити їх можна буде найближчим часом на сайті магазину.

Замовлення на доставку в інші міста приймають телефоном та навіть надіслали кілька пар знайомим у Польщу.

Копирайт изображения Євген Герасимчук

У покупців шкарпетки, які надійшли в продаж кілька місяців тому, викликали різну реакцію: одні жартують та сміються, інші одразу купують, треті - навідріз відмовляються.

"Ті, хто проти Зеленського, не беруть. Приходила одна дівчина, хотіла саме зелені шкарпетки. Я їй запропонувала ці, але вона сказала: "В мене чоловік не за Зеленського". Ну, зрозуміло, що через політику зараз люди не хочуть сваритись", - розповідає Анна.

Враховуючи успіх зелених шкарпеток, у магазині кажуть: готові подумати над іншими висловами відомих політиків та виготовити серію "політичних" шкарпеток.

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