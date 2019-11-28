Навіщо супермаркет вимагав у працівників фото в спідній білизні

Копирайт изображения Getty Images

Найбільша в Нідерландах мережа супермаркетів Albert Heijn відмовилася від ідеї збирати фотографії своїх працівників у спідній білизні.

Місцеве відомство з захисту персональних даних раніше назвало збір таких знімків як мінімум дивним.

"У компанії не було жодних підстав вимагати надання таких фото від співробітників", - йдеться в заяві відомства.

Першою про незрозумілу поведінку компанії повідомила газета NRC. Журналісти дізналися, що плакат із закликом відправляти свої знімки був розміщений у їдальні для персоналу в Неймегені.

"Одягніть спідню білизну або обтислий спортивний одяг, щоб контури вашої фігури можна було заміряти якомога точніше. І попросіть когось сфотографувати вас", - йшлося на плакаті.

В електронному листі, який отримали усі працівники, зазначалося, що всі співробітники обов'язково мали зробити такий знімок.

Необхідність отримання фото у білизні була продиктована бажанням компанії дізнатися розмір одягу кожного працівника, пояснило керівництво Albert Heijn.

Наступного року у мережі супермаркетів планують запровадити нову форму для персоналу, і керівництво філіалу компанії вирішило оптимізувати процес пошиття одягу за допомогою спеціального мобільного додатку. Від працівників вимагали завантажувати знімки саме в цю програму.

Супермаркети в Неймегені були обрані для тестування додатку - якби експеримент вдався, його б розповсюдили на магазини Albert Heijn по всій країні.

Після того, як ця ініціатива набула розголосу, Albert Heijn потрапила під шквал критики. Керівництво компанії вибачилося, хоча й стверджувало: участь в експерименті була добровільною, а не примусовою.

Представник мережі пояснив, що менеджмент шукав оптимальний спосіб створення бази даних з розмірами одягу 100 тисяч працівників і використання мобільного додатку здалося керівництву більш практичним, аніж розбирати 100 тисяч електронних листів.

"Хоча участь в експерименті була добровільною і зображення не міг бачити ніхто з менеджменту Albert Heijn, цього в принципі не варто було робити", - заявив речник компанії.

"Ми скасували цей проєкт і вибачаємося перед всіма, хто був до цього залучений", - додав він.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!