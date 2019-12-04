"Ми живемо, як у божевільні". Як зібрати 17 котів і собак в одному кадрі?
Власниця 17 собак і котів із валлійського містечка Корвен нарешті вмовила своїх улюбленців зібратися разом і хвилинку посидіти спокійно для групового портрета.
На фотографії дев'ять котів і вісім собак дивляться прямо в камеру.
30-річна Кеті Сміт визнає, що життя з 17 вихованцями буває хаотичним. Вона розповіла ВВС, як їй вдалося змусити тварин хоча б недовго посидіти спокійно.
"Я була дуже задоволена фото - вийшов наче маленький сімейний портрет", - говорить Кеті.
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"Я багато разів намагалася зняти котів разом із собаками, але хтось постійно вибігав з кадру".
З собаками було простіше, каже пані Сміт - їхню увагу легко втримати, якщо тримаєш у руці ласощі.
Зняти котів виявилося складніше.
"Мені доводилося весь час піднімати їх і ставити назад на місце, поки вони не залишилися на місцях", - говорить Кеті.
"Після трьох спроб я нарешті їх посадила на кілька секунд і зробила фотографію, поки вони не встигли розбігтися", - сказала вона.
Будинок Кеті Сміт став чимось на зразок притулку для бездомних тварин, деяких з них жінка знайшла на вулиці.
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Крім собак і котів у пані Сміт є чотири хвилястих папужки, рибки і маленький їжак.
"Життя у нашому будинку досить безладне, але до цього звикаєш", - коментує вона.
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