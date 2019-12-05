Нерозлийвода 80 років: подруги переїхали до одного будинку людей похилого віку

Копирайт изображения Berry Hill Image caption Кетлін Савіль (праворуч) та Олівія Вудворд познайомилися 1941 року

Дві найкращі подруги, британки Кетлін і Олівія, переїхали до одного будинку людей похилого віку. Жінки дружать вже понад 80 років.

Кетлін Савілі та Олівії Вудворд 89 років, вони подружилися 11-річними школярками у 1941 році.

Разом вони грали та дражнили хлопців і стали подругами на все життя.

Співробітники будинку для людей похилого віку Berry Hill Park у Менсфілді в Англії назвали їх "енергійною парочкою". Ніжну прихильність жінок видно неозброєним оком.

"Подруги на небесах"

Пані Савіль каже, що й досі обожнює "покепкувати з хлопців" та взагалі "борець за своєю природою". Але таку тривалу дружбу пояснює тим, що жінки ніколи не сперечалися.

"З моменту нашого знайомства ми знали, що це дружба навіки. Олівія дуже важлива людина в моєму житті".

"Якщо вона піде перша, вона повернеться за мною, - додала Кетлін. - Ми будемо подругами на небесах".

Пані Вудворд, яка вже прабабуся, приєдналася до своєї найкращої подруги в будинку літніх людей шість тижнів тому.

Вона зізналася, що дуже засмутилася, коли опинилася в іншому будинку, далеко від своєї подруги, і тепер вона радіє, що вони можуть бачитися "цілими днями".

Жінка додала: "Коли мені раптом стає сумно або тривожно на душі, я йду до Кетлін і врешті-решт ми з нею сміємося".

"Танго для двох"

Керівниця закладу у Berry Hill Park Саллі Теббетт зазначила, що це доволі рідкісний випадок, коли найкращі друзі живуть разом, але додала, що обом жінкам це, безсумнівно, іде на користь.

"Вони весь час балакають, сміються. На них так приємно дивитися, вони дійсно люблять одна одну".

Як зберегти дружбу протягом восьми десятиліть?

"Відкладіть справи та відвідайте друзів, - каже пані Савіль. - Не чекайте, доки вони самі прийдуть до вас".

"Для танго завжди потрібні два партнери".