Біонічний Віто: кіт на протезах став зіркою інтернету

Копирайт изображения Vituzzo Superstar/Instagram Image caption "Вся преса говорить про мене. Але я залишаюсь скромним"

Шестирічний кіт став інтернет-суперзіркою після того, як першим в Італії отримав два протези задніх лап після серйозної ДТП.

Віто, або у Вітуццо, ампутували обидві задні лапи після того, як їх розтрощив автомобіль у Мілані.

В той час його власниці саме поїхали у медовий місяць. Колишня баскетболістка Сильвія Готтарді та її дружина Лінда Ронзоні негайно повернулися додому.

Історію Віто поширюють із гештегом #vituzzosuperstar.

Два протези Віто приєднали безпосередньо до кісток, які лишились неушкодженими. Це стало першою успішною операцією такого типу в Італії.

Копирайт изображения Vituzzo Superstar/Facebook

Котів, яким доводилось ампутувати обидві задні лапи за подібних обставин, часто евтаназували.

Однако Віто пощастило - і на його сторінках у Instagram та Facebook можна побачити, як він ходить на своїх нових протезах.

Разом із Сильвією та Ліндою вони зробили "сімейний портрет", який нещодавно опублікували.

Власниці Віто розповіли BBC, що їх надихнула історія британського кота Оскара, який першим отримав протези лап після аварії за участі комбайна.

Історія Віто

На сторінці Vituzzo Superstar у Facebook йдеться, що Віто народився у маленькому містечку Сан-Віто-Ло-Капо у північно-західній частині Сицилії.

Він належав матері Сильвії, але після її смерті став жити із Сильвією та Ліндою у Мілані. Оскільки він звик до свіжого повітря, жінки випускали його гуляти на вулицю.

Копирайт изображения Vituzzo Superstar/Instagram

У липні 2018 року пара одружилася. Медовий місяць довелося відкласти до грудня через роботу, і коли вони поїхали, за Віто доглядав їхній друг.

Саме в цей час кіт потрапив у жахливу аварію, коли блукав вулицями. Його шукали понад добу, і коли врешті знайшли, травми виявились настільки серйозними, що одну задню лапу негайно ампутували. Хірурги намагалися врятувати другу, але через інфекцію довелось ампутувати і її.

Копирайт изображения Vituzzo Superstar/Facebook Image caption Сильвія Готтарді та Лінда Ронзоні з Віто незабаром після ДТП

Тоді хірурги зробили Віто тимчасові "лапи" і почали роботу над постійними протезами, подібними до тих, які роблять для спортсменів.

Операція з їх встановлення пройшла успішно, і вже за кілька місяців Віто звик бути "біонічним котом".

Відтоді минув рік, і тепер Віто знову гуляє вулицями та залазить на диван, а його власниці фільмують це і викладають відео у соцмережі.

У понеділок на сторінці Vituzzo Superstar з'явилось посилання на статтю, де історія Віто розказана у фото Клаудії Роккіні.

Історію підхопили спочатку місцеві ЗМІ, а згодом вона поширилась по всій країні.

В дописі на сторінці Віто у Instagram йдеться: "Вся преса говорить про мене. Але я залишаюсь скромним".

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