Копирайт изображения Belgian Defence Image caption Бельгійське військо закупило 44 бронемашини Pandur і вирішило провести їм капітальний ремонт

Коли військові Бельгії вирішили витратити 31 мільйон євро на модернізацію свого парку із 44 бронетанкових машин Pandur, основною метою було підвищення безпеки.

Однак, удосконалюючи Pandur, вони зменшили розміри салону, так що максимальний зріст водія або артилериста зараз нижче 1,70 м.

Бельгійці відомі тим, що є одними з найвищих у світі, тому новину зустріли обуренням.

Армія ж, зі свого боку, твердить, що екіпажі бронетехніки завжди мали обмеження у своєму зрості.

Виявлення обмежень зросту з'явилися у репортажі громадського мовника VRT, але військові не оскаржували його.

Нові вимоги щодо зросту екіпажу виключають більшість бельгійських солдатів.

Бронемашини Pandur закупили в австрійської фірми в 1996 році, але, згідно з даними VRT, їх потрібно було модифікувати для використання в закордонних операціях, в тому числі в Малі в 2021 році.

Броньовані машини не мали достатнього захисту від придорожніх бомб і потребували другого, піднятого поверху, а також кондиціонера для гарячих країн.

"Фіаско та марнування грошей"

Спочатку вони були розроблені для перевезення військ, але потім використовувалися як розвідувальні машини, пояснили чиновники.

За даними оборонного бельгійського веб-сайту, Pandur підходить для складних місцевостей і важить 13 тонн.

Модернізація викликала "дуже серйозну неприємність", повідомляє VRT, виникли проблеми з педалями гальм і рульовим управлінням. "Піднята підлога ускладнює в'їзд і виїзд", - сказано в оцінці.

Коли з'ясувалося, що внаслідок модернізації бронемашиною можуть керувати лише бельгійці нижче середнього зросту, політики засудили це як "фіаско" та марнування грошей.

Депутат Європарламенту від Партії зелених Ваутер Де Врієндт заявив, що тепер ці транспортні засоби стали непридатними для ролі, яку їм відводять, а його однопартієць сказав, що ремонт - "викидання грошей на вітер".

"В нас завжди буди обмеження зросту"

Відреагувавши на критику, військові визнали, що модифіковані бронемашини будуть придатні до поля боя не одразу, а лише пройшли первинну модернізацію.

"Машина не буде готова доти, доки не відбудеться повна модифікація", - заявив Адм Ів Дюпон в ефірі телеканалу RTBF. "Що стосується ергономіки, результати були відомі".

Щодо обмеження зросту екіпажу в БТР, він стверджував, що "у цьому транспортному засобі завжди були обмеження зросту", і 1,70 м - це для бронетехніки не рідкість.

Начальник штабу міністерства оборони генерал-майор Петер Девогеларе зазначив, що пілоти винищувачів F-16 теж в зрості. Максимум для пілота F-16 встановлюється на рівні 1,95 м, а мінімальний - 1,62 м.

Міністерство оборони повідомило, що наразі заплатило лише 1,7 млн євро за модернізацію бронемашин.