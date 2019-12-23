Чому жінка розіслала 2 тисячі різдвяних листівок незнайомцям?

Image caption Мо Файоз хоче, аби люди не почувалися самотньо на Різдво

Жінка написала та власноруч доправила 1 900 різдвяних листівок незнайомцям, аби допомогти самотнім.

Мо Файоз із Ноттінгема писала ці листи протягом кількох місяців, засиджувалася до ночі, а потім сама ходила вулицями, аби доставити їх.

Як розповіла 45-річна жінка, так вона хотіла допомогти найвразливішим.

До кожної листівки вона додала шоколад та запрошення на різдвяну вечерю, яку влаштовує команда волонтерів.

Копирайт изображения Mo Fayose Image caption Кожна листівка підписана від руки, до неї жінка додала шоколадку та запрошення на різдвяну вечерю

"Атмосфера Різдва багатьох людей засмучує. Тому отримати якийсь подарунок, знати, що про тебе пам'ятають, дуже важливо", - каже вона.

Жінка також додає, що коли минулого тижня у неї закінчилися картки, вона розсердилася:

"Я дійшла до номера 35 на одній з вулиць... але там лишилося ще 30 будинків. Може, хтось цього ще потребує? Наступного року я зроблю ще більше листівок і почну там, де вони закінчилися цього року".

Листівки вона придбала гуртом минулого року після різдвяних свят, аби заощадити. Однак каже, що вже не може і порахувати, скільки витратила грошей. Припускає, що це коштувало їй сотні фунтів.

"Хтось вийшов і сказав мені "спасибі". Я бачила на обличчі цієї людини, що це багато означає для неї", - зазначає Мо Файоз.

"Вся справа в любові. Якщо ти можеш віддати її, то цей маленький жест означає все", - додає жінка.

Вона - мама двох дітей, яка керує доброчинним клубом. Ідея з листівками у неї виникла, коли вона працювала медсестрою з психічного здоров'я - тоді одна з жінок розповіла їй, наскільки самотня.

"Вона сказала: "Ви можете собі уявити, ніхто навіть не надсилає мені різдвяні листівки". Мене це вразило у саме серце, зачепило мене".

Копирайт изображения Mo Fayose Image caption Крім проведення щорічної різдвяної вечері, цього року Мо та її команда доставлятимуть їжу людям, які не можуть вийти з дому

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