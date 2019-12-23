"Моє 17-те Різдво в снігах Антарктики"
Консерва 40-річної давності та запаковані у вакуумний пакет залишки їжі - такими наїдками якось частував себе на Різдво геолог Тіль Райлі.
Цього року це свято він знову відсвяткує в Антарктиці - вже у 17-й раз.
Протягом багатьох місяців він перебуває на базі Британського управління з вивчення Антарктики (BAS) - за 10 000 км від свого будинку.
І каже, що це змусило його зрозуміти, наскільки особливим є Різдво, коли він дійсно може провести його з родиною.
О цій порі на дослідницькій станції щороку працюють близько 150 співробітників. В Антарктиці зараз літо.
49-річний Райлі працює у BAS вже протягом 25 років. І більшість із цих років йому не вдавалося відсвяткувати Різдво вдома зі своєю партнеркою та сином.
Натомість він проводить його в невеликому наметі зі своїм полярним провідником - натренованим альпіністом.
"Усе закінчується тим, що ви підтримуєте настрій один одному - і знаєте, коли замовкнути", - розповідає він.
Доктор Райлі планує перебувати на станції до трьох місяців.
Різдвяний день - схожий на будь-який інший. На станції його проводять за вивченням змін клімату.
З родиною Райлі може контактувати через електронну пошту із супутникового телефону, але його пріоритетним завданням залишаються дослідження.
"Якщо гарна погода, ти працюєш", - каже він.
Хоча одного Різдва він на три дні застряг у наметі через негоду.
"Це може бути жахливо", - розповідає науковець.
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