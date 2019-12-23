Копирайт изображения Teal Riley

Консерва 40-річної давності та запаковані у вакуумний пакет залишки їжі - такими наїдками якось частував себе на Різдво геолог Тіль Райлі.

Цього року це свято він знову відсвяткує в Антарктиці - вже у 17-й раз.

Протягом багатьох місяців він перебуває на базі Британського управління з вивчення Антарктики (BAS) - за 10 000 км від свого будинку.

І каже, що це змусило його зрозуміти, наскільки особливим є Різдво, коли він дійсно може провести його з родиною.

О цій порі на дослідницькій станції щороку працюють близько 150 співробітників. В Антарктиці зараз літо.

49-річний Райлі працює у BAS вже протягом 25 років. І більшість із цих років йому не вдавалося відсвяткувати Різдво вдома зі своєю партнеркою та сином.

Копирайт изображения Teal Riley Image caption Крихітні намети у формі піраміди виготовлені з такої ж щільно зітканої бавовни, яку на початку ХХ століття використовували учасники антарктичні експедиції Скотта

Копирайт изображения Teal Riley

Натомість він проводить його в невеликому наметі зі своїм полярним провідником - натренованим альпіністом.

"Усе закінчується тим, що ви підтримуєте настрій один одному - і знаєте, коли замовкнути", - розповідає він.

Доктор Райлі планує перебувати на станції до трьох місяців.

Копирайт изображения Teal Riley Image caption Доктор Райлі (справа) і його полярний гід Малкольм Ейрі

Копирайт изображения Teal Riley Image caption Одного року у старій хатині вони знайшли прекрасну 40-річну консерву. Вона стала їхнім частуванням на Різдво.

Різдвяний день - схожий на будь-який інший. На станції його проводять за вивченням змін клімату.

З родиною Райлі може контактувати через електронну пошту із супутникового телефону, але його пріоритетним завданням залишаються дослідження.

Копирайт изображения British Antarctic Survey Image caption До 1994 року команди виходили "в поле" на собачих упряжках

Копирайт изображения British Antarctic Survey Image caption Зараз же більшість подорожей відбувається на снігоходах

"Якщо гарна погода, ти працюєш", - каже він.

Хоча одного Різдва він на три дні застряг у наметі через негоду.

"Це може бути жахливо", - розповідає науковець.

Копирайт изображения Teal Riley Image caption Температура може сягати до -20С

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