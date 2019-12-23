На повному ходу. Пасажири зупинили трамвай без водія

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У Німеччині двоє чоловіків врятували життя пасажирів трамвая, водій якого знепритомнів. Мер міста вважає їх героями.

Трамвай став некерованим у неділю о першій годині ночі в передмісті Бонна. Він набирав швидкість, проїжджаючи одну зупинку за одною.

Екстрене гальмо в салоні не спрацювало. Пасажири подзвонили в поліцію, але там не змогли допомогти.

"Ми боялися за своє життя і нічого не могли зробити", - розповідає один з пасажирів Манфред Даас.

Побачивши, що водій не відповідає на їхні сигнали, двоє чоловіків вибили скло в кабіну. Після цього інша пасажирка подзвонила в транспортну компанію, і там пояснили, як зупинити трамвай.

Водія госпіталізували. Чому він знепритомнів, не повідомляється. У чоловіків - множинні порізи на руках.

"Вони правильно вчинили у небезпечній ситуації і, швидше за все, врятували людей", - сказав в інтерв'ю газеті General Anzeiger мер Бонна Ашок Шрідхаран.

Інцидент розслідують. У транспортній компанії SWB кажуть, що не спрацювала система, яка будить водія, якщо він засинає. Але якщо водій знепритомній, ця система в будь-якому випадку навряд чи допомогла б.

Відмова екстреної системи гальмування в салоні компанія пояснила тим, що, натиснувши на гальмо, пасажир не зупиняє трамвай, а лише включає прямий зв'язок з водієм, який вирішує, чи слід гальмувати.

Прокуратура з'ясовує, чи могли дефекти в роботі трамвая призвести до жертв серед пасажирів і пішоходів.

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