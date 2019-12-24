Різдвяна листівка від Гаррі та Меган: малюк Арчі вперше у головній ролі

Копирайт изображения Dominic Lipinski/PA Media Image caption Перша дитина герцога і герцогині Сассекських народилася у травні

Малюк Арчі вперше з'явився на щорічній різдвяній листівці від герцога та герцогині Сассекських.

На передньому плані чорно-білої світлини - семимісячний син Меган та принца Гаррі, який повзе до камери. Його батьки посміхаються на задньому плані.

"З Різдвом і Новим роком... від нашої родини - вашій", - написано на листівці.

Привітання розіслали електронною поштою друзям та колегам королівського подружжя, а члени родини отримали друковані копії.

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З рештою світу Гаррі та Меган поділилися своїм привітанням через Twitter-акаунт Queen's Commonwealth Trust.

Зараз подружжя взяло паузу у виконанні королівських обов'язків і перебуває із сином в Канаді. Він народився у травні.

У вересні під час подорожі півднем Африки вони розповіли, наскільки обтяжливою для них є увага преси.

Королева Єлизавета ІІ, тим часом, у своєму різдвяному посланні визнала, що 2019 рік був "досить бурхливим" для британців.

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