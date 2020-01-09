Копирайт изображения Getty Images Image caption Джастін Бібер пояснив, що бореться з важкою хворобою і пообіцяв повернутися на сцену

Канадський поп-співак Джастін Бібер розповів про свій діагноз: у нього хвороба Лайма, також відома як кліщовий бореліоз.

"У мене були важкі два роки, - написав 25-річний співак в Instagram. - Безліч людей постійно говорили, що Джастін Бібер жахливо виглядає, сидить на наркоті і таке інше, але вони просто не знають мій діагноз".

Окрім бореліозу, який діагностували у Бібера наприкінці минулого року, він страждає на хронічну вірусну інфекцію, яка впливає на шкіру, функції мозку, рівень енергії і здоров'я в цілому.

Бібер написав, що бореться з хворобою і сповнений рішучості перемогти.

Хворобу Лайма викликають бактерії, яких переносять кліщі.

Симптоми захворювання різноманітні: лихоманка, висип, невралгічні болі, у деяких випадках проблеми з серцем та очима.

Віра в одужання

Співак повідомив своїм фанам в Instagram, яких у нього 124 мільйонів, що отримує правильне лікування.

Джастін Бібер зазначив, що він бореться з важкою хворобою і скоро опублікує на YouTube документальний серіал.

"Ви побачите все про те, як я борюся і перемагаю!!" - написав Бібер, пообіцявши, що повернеться до творчості.

Чутки про наркотичну залежність співака поширилися після декількох фотографій, на яких він виглядав дуже виснаженим, а обличчя було вкрите прищами.

Дружина суперзірки, модель і донька актора Стівена Болдуіна Хейлі Бібер заступилася за свого чоловіка, якого почали висміювати в соцмережах і дорікати в тому, що він надмірно драматизував свій діагноз.

"Вивчить питання самостійно і послухайте розповіді людей, які страждають протягом багатьох років. Займіться самоосвітою", - написала вона.

Що таке хвороба Лайма (системний кліщовий бореліоз)?

Хвороба викликається бактерією, яку переносить певний тип кліщів в Північній півкулі. У Британії 13% кліщів інфіковані збудником бореліозу.

Хвороба Лайма не передається від людини до людини.

Червоний висип, втома і висока температура зазвичай з'являються приблизно через три тижні після укусу кліща.

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Більшість пацієнтів, які пройшли повний тритижневий курс вживання антибіотиків, повністю одужують, проте у деяких людей симптоми тривають протягом декількох років.

Причини великої сприйнятливості деяких людей до хвороби Лайма не встановлені. Слід негайно звернутися до лікаря при виявленні перших ознак хвороби.

Кліщі живуть у високій траві. У Британії відомий розсадник збудників - Шотландське високогір'я.

Джерело: Національна система охорони здоров'я Англії

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