Джастін Бібер: "Я не на наркоті. В мене хвороба Лайма"
Канадський поп-співак Джастін Бібер розповів про свій діагноз: у нього хвороба Лайма, також відома як кліщовий бореліоз.
"У мене були важкі два роки, - написав 25-річний співак в Instagram. - Безліч людей постійно говорили, що Джастін Бібер жахливо виглядає, сидить на наркоті і таке інше, але вони просто не знають мій діагноз".
Окрім бореліозу, який діагностували у Бібера наприкінці минулого року, він страждає на хронічну вірусну інфекцію, яка впливає на шкіру, функції мозку, рівень енергії і здоров'я в цілому.
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Бібер написав, що бореться з хворобою і сповнений рішучості перемогти.
Хворобу Лайма викликають бактерії, яких переносять кліщі.
Симптоми захворювання різноманітні: лихоманка, висип, невралгічні болі, у деяких випадках проблеми з серцем та очима.
Віра в одужання
Співак повідомив своїм фанам в Instagram, яких у нього 124 мільйонів, що отримує правильне лікування.
Джастін Бібер зазначив, що він бореться з важкою хворобою і скоро опублікує на YouTube документальний серіал.
"Ви побачите все про те, як я борюся і перемагаю!!" - написав Бібер, пообіцявши, що повернеться до творчості.
Чутки про наркотичну залежність співака поширилися після декількох фотографій, на яких він виглядав дуже виснаженим, а обличчя було вкрите прищами.
Дружина суперзірки, модель і донька актора Стівена Болдуіна Хейлі Бібер заступилася за свого чоловіка, якого почали висміювати в соцмережах і дорікати в тому, що він надмірно драматизував свій діагноз.
"Вивчить питання самостійно і послухайте розповіді людей, які страждають протягом багатьох років. Займіться самоосвітою", - написала вона.
Що таке хвороба Лайма (системний кліщовий бореліоз)?
- Хвороба викликається бактерією, яку переносить певний тип кліщів в Північній півкулі. У Британії 13% кліщів інфіковані збудником бореліозу.
- Хвороба Лайма не передається від людини до людини.
- Червоний висип, втома і висока температура зазвичай з'являються приблизно через три тижні після укусу кліща.
- Більшість пацієнтів, які пройшли повний тритижневий курс вживання антибіотиків, повністю одужують, проте у деяких людей симптоми тривають протягом декількох років.
- Причини великої сприйнятливості деяких людей до хвороби Лайма не встановлені. Слід негайно звернутися до лікаря при виявленні перших ознак хвороби.
- Кліщі живуть у високій траві. У Британії відомий розсадник збудників - Шотландське високогір'я.
Джерело: Національна система охорони здоров'я Англії
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