Протягом шести років в селі залишали пакунки з грошима. Поліція з'ясувала, хто це був

Копирайт изображения PA Media Image caption Пакунки з грошима часто знаходили біля будинків, де мешкали малозабезпечені люди або пенсіонери

Протягом шести років невідомі залишали пакунки з грошима в селі Блекхолл-Кольєр в графстві Дарем на півночі Англії. Нарешті вдалося з'ясувати, хто це робить, хоча "добрі самаряни", як їх називає поліція, вирішили залишитися анонімними.

Гроші - пачки по дві тисячі фунтів (2 600 доларів) 20-фунтовими купюрами - завжди викладали у помітних місцях, часто прямо на тротуарі.

Двоє благодійників розповіли поліції, що в них несподівано з'явилися гроші і вони вирішили ними поділитися. З 2014 року вони робили це в Блекхолл-Кольєр не менш як 12 разів.

Одна благодійниця сказала, що відчуває емоційний зв'язок з цим колишнім шахтарським селищем після того, як в минулому їй допоміг місцевий житель, і вона хотіла віддячити всьому селу.

За останні шість років місцеві жителі здали в поліцію всі знайдені гроші - 26 тисяч фунтів (майже 34 тисячі доларів). За британськими законами, якщо господарів знайдених грошей не виявили або ж вони відмовляються брати їх назад, то через певний проміжок часу гроші повертаються тим, хто їх знайшов.

Тому всі знайдені пачки грошей повернули людям, які їх знайшли.

Копирайт изображения Durham Police Image caption Пакунки з грошима залишали на помітних місцях протягом шести років

"Добрі самаряни" спеціально залишали гроші не тільки у помітних місцях, але й біля будинків, де живуть малозабезпечені люди, наприклад, пенсіонери. Вони також часто чекали неподалік, щоб переконатися, що гроші знайшли.

"Я дуже радий, що тепер ми можемо з упевненістю сказати, що мова не йде ані про злочинну діяльність, ані про людину з якимось психічним розладом, - заявив представник поліції Дарема Джон Фостер. - Я хотів би подякувати цим добрим самарянам за те, що вони зв'язалися з нами, а також чесним жителям села, які кожного разу приносили гроші в поліцію".

Копирайт изображения PA Media

Поки невідомо, чи продовжать анонімні благодійники залишати гроші на вулицях села.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!