На вулиці у піжамі: як чиновники вибачались за "публічне приниження" людей

Image caption Зображення людини у піжамі, опубліковане місцевою владою (обличчя розмите BBC)

Чиновники одного з китайських міст вибачилися за "публічне приниження" людей, які виходять на вулицю у піжамах.

Урядовці міста Сучжоу в провінції Аньхой опублікували фотографії семи людей, що ходили вулицями у піжамах. Вони назвали це "нецивілізованою поведінкою".

Зображення людей у піжамах, зафіксовані камерами спостереження, виклали в інтернет разом із іменем, посвідченням особи та іншою інформацією.

Останніми роками у Китаї камери спостереження набули величезного поширення.

Два роки тому в країні було 170 мільйонів камер відеоспостереження, а до кінця 2020 року планують встановити ще 400 мільйонів.

Багато з них оснащені штучним інтелектом - це дозволяє їм точно розпізнавати, кого саме вони знімають.

Міська влада Сучжоу опублікували фото в понеділок.

Чиновники стверджували, що вони беруть участь у національному змаганні за звання "цивілізованого міста", і що жителям заборонено носити піжами на публіці.

Серед інших прикладів "поганої поведінки", оприлюднених в інтернеті - "нецивілізоване лежання (на лавці. - Ред.)" та роздача рекламних листівок.

Втім, фотографії людей у піжамах викликали сплеск гніву в інтернеті. Одні користувачі стверджували, що у носінні піжами на публіці нічого поганого - в той час як інші вказували на те, що таким чином влада втручається у приватне життя мешканців.

Пізніше чиновники "щиро вибачились" і зазначили: "Ми хотіли покласти край нецивілізованій поведінці, але, звичайно, ми повинні захищати приватне життя громадян".

Урядовці заявили, що в майбутньому вони розмиватимуть обличчя на фотографіях.

Влада Сучжоу вже не вперше займає таку активну позицію у викоріненні неналежної поведінки. Минулого року, за даними місцевих ЗМІ, місцеві чиновники просили мешканців надсилати фотографії "нецивілізованої поведінки", пропонуючи платити за них 10 юанів (1,45 долара США).

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