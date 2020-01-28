Жінка померла під час змагання з поїдання тістечок

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В Австралії померла жінка, яка брала участь у змаганнях зі швидкісного поїдання тістечок.

Повідомляють, що у 60-річної жінки стався напад під час змагання, організованого у готелі в місті Герві-Бей, штат Квінсленд, на честь Дня Австралії у неділю.

Учасники змагань мали за відведений час з'їсти якомога більше традиційних бісквітних тістечок із шоколадом та кокосом.

Одній з учасниць на місці зробили серцево-легеневу реанімацію, після чого доправили до лікарні, де вона згодом померла.

Свідки кажуть, що жінці стало погано, коли вона запхала до рота чергове тістечко.

На кадрах, знятих до інциденту, видно, як організатори змагання підбадьорюють їдців, біля яких стоять склянки з водою.

Готель Beach House у місті Герві-Бей розмістив повідомлення у Facebook, в якому висловив співчуття родині та друзям жінки, ім'я якої не називають.

Адміністрація також подякувала службі швидкої допомоги за оперативну та професійну реакцію під час інциденту.

Конкурси з поїдання їжі на швидкість популярні під час святкувань з нагоди Дня Австралії - національного свята, яке відзначає прибуття перших європейців на цей континент.

Зазвичай учасники конкурсу виграють призи, якщо з'їдять якомога більше тортів, тістечок, хот-догів чи іншої їжі за обмежений час.

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