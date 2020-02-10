Жінок не пустили до бізнес-класу через вагу

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Насолоджуватись розкішшю рейсу в бізнес-класі сестрам Ренеллі й Тере та їхній матері Хухані не судилося. Вони зможуть зробити це лише після операції зі зниження ваги.

Під час реєстрації в аеропорту Банкока працівники Thai Airways підійшли до них з мірною стрічкою і повідомили, що вони "занадто великі" для своїх місць у бізнес-класі.

Відтоді минуло шість місяців, а 59-річна Хухана досі згадує той "огидний" випадок.

"Працівники аеропорту постійно вигукували: "надто великі, надто великі". Люди навколо спостерігали, як вони знімають з нас мірки біля стійки реєстрації. Це було так принизливо, що я просто заплакала", - розповіла Хухана.

Після цього їх відправили до салону економ-класу.

Хухана каже, що не буде подорожувати літаками, доки не схудне, щоб уникнути подібних травматичних переживань.

"Ми з нетерпінням чекали на подорож бізнес-класом, а натомість отримали психологічну травму", - додала вона.

Більшість авіакомпаній надають огрядним пасажирам подовжувачі ременів безпеки.

Але Thai Airways заявила, що ремені безпеки в їхньому бізнес-класі оснащені подушками безпеки, що означає, що їх не можна подовжити. Родина досі збентежена таким поясненням.

Хухана та її доньки намагалися отримати відшкодування від Thai Airways. Але авіакомпанія запропонувала компенсувати лише різницю тарифів.

Всю суму за авіаквитки виплатила турфірма, яка відправила жінок до Таїланду. Однак цього довелося чекати понад шість місяців.

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BBC звернулася за коментарями до Thai Airways. Там пояснили, що після цього випадку удосконалять систему попередження клієнтів ще на рівні бронювання квитка.

А осад залишився

Жінки приїхали до Банкока для участі у програмі схуднення, яку організувала компанія Destination Beauty, що спеціалізується на схудненні та пластичній хірургії у Таїланді.

Мартін Олсен, виконавчий директор Destination Beauty, сказав, що "дуже засмучений і здивований" тим, як авіакомпанія вчинила у цій ситуації.

Його також збентежили дії працівників Thai Airways: "Багато огрядних людей замовляють бізнес-клас, оскільки не можуть з комфортом розміститися в економ-класі".

Однак представник Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA) пояснив, що ситуації з надто габаритними пасажирами кожна авіакомпанія вирішує індивідуально.

Авіакомпанії розраховують злітну масу літака, що складається з середньої ваги пасажирів, їхнього багажу і палива.

"Зазвичай вага пасажирів не перевищує допустимі норми", - сказав він.

Більшість авіакомпаній рекомендують огрядним людям купувати два місця.

Однак мало авіакомпаній чітко прописують правила перевезення таких пасажирів. Як наприклад American Airlines, яка заявила чітко: "Якщо тіло пасажира виступає більш ніж на один дюйм за край підлокітника та потребує подовженого ременя безпеки, він має зайняти два місця".

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