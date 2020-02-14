Копирайт изображения guancha.cn

Поліцейський вперше за 10 днів бачить дружину, яка працює медсестрою у місті Сюйчжоу, закритому на карантин через загрозу поширення коронавірусу. Цю фотографію китайському державному ЗМІ Guancha надіслав один з мешканців міста.

Журналісти розмістили фотографію у популярній в Китаї соцмережі Weibo. За два дні публікація зібрала десятки тисяч вподобайок, її поширили 20 тисяч раз.

Герої цієї фотографії - сім'я Ван. Ван Шувень працює медсестрою в лікарні медичного університету у Сюйчжоу.

З початком поширення коронавірусу саме в цій лікарні обладнали відділення карантину для лікування хворих на новий тип пневмоніі. З моменту, коли до відділення почали прибувати перші пацієнти, Шувень, як і багато інших медпрацівників, практично не залишала робочого місця.

Ван Шувень 47 років, вона не була вдома вже понад 10 днів. Її чоловікові Ван Шенькуну - 48 років. Він теж працює цілодобово, аби забезпечити безпеку і порядок у закритому на карантин місті.

"Я не бачив кохану вже 10 днів і вже страшенно сумував. Я хотів просто поглянути на неї, щоб мені стало спокійніше", - розповів Ван. Він прийшов до карантинного відділення лікарні, де працює його дружина, о 7:30 ранку, аби хоч на кілька хвилин побачити її.

Після того як фото пари стало вірусним, журналісти Guancha.cn почали шукати зображених на ньому людей.

У поліції підтвердили, що Ван Шенькун служить у дорожній поліції Сюйчжоу. Це місто розташоване приблизно у 800 кілометрах від епіцентру поширення коронавірусу - міста Ухань.

Журналісти з'ясували, що у сім'ї Ван є син - йому зараз 17 років і він навчається в поліцейській академії.

Щоб хоч якось бачитися з батьками, студент написав рапорт на ім'я начальника академії з проханням дозволити йому патрулювати вулиці разом з батьком. Начальник академії задовольнив прохання хлопця.

А автором фотографії виявився колега Ван Шенькуна - працівник відділу громадської безпеки поліції Сюйчжоу. Офіцери разом прийшли до дверей інфекційного відділення, аби побачити коханих незадовго до початку свого чергування.

"Сподіваюся, ЗМІ поширять цю фотографію, і це додасть всім сил та позитиву", - сказав автор фотографії журналістам.

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