Копирайт изображения IDF Image caption Одна з фейкових фотографій, яку використали хакери угруповання ХАМАС у спілкуванні з ізраїльськими солдатами

Бойовики угруповання ХАМАС зламали смартфони десятків солдат ізраїльської армії, яким вони надіслали повідомлення нібито від дівчат, що бажали познайомитися.

Речник армії Ізраїлю заявив, що солдатам надсилали фейкові фотографії молодих жінок і пропонували завантажити додаток, через який отримували доступ до їхніх телефонів.

Жодної "істотної втрати інформації" до моменту виявлення хакерської атаки не сталося, наголосили в ізраїльській армії.

Угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, та Ізраїль вже багато років перебувають у стані військового конфлікту.

Це третя за останні роки спроба ХАМАС отримати доступ до телефонів ізраїльських військових. Як повідомив підполковник Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Йонатан Конрікус, вона була найскладнішою.

"Ми бачимо, що вони, зрозуміло, вчаться і покращують свою гру", - сказав він.

Підполковник Конрікус сказав, що хакери видавали себе за молодих жінок, які недосконало володіють івритом, є мігрантками або мають порушення зору чи слуху.

Після встановлення дружніх стосунків "жінки" надсилали посилання на програми, які, за їхніми словами, дозволяли б обмінюватися з солдатами фотографіями, Насправді це призводило до завантаження зловмисного програмного забезпечення - програм, які отримували доступ до смартфона жертви.

Після відкриття посилання програма надавала хакеру доступ до даних телефону, зокрема інформації про розташування, фотографії та контакти.

Зловмисник міг віддалено керувати телефоном, використовуючи його для фотографування та відеозаписів без відома власника.

Підполковник Конрікус зазначив, що Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявили злам смартфонів кілька місяців тому, але дозволили продовжувати спілкування, аби спостерігати за діями супротивника.

Раніше ЦАХАЛ попереджав солдатів про необхідність бути пильними у використанні смартфонів та видавав настанови, як запобігти спробам злому.

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