Копирайт изображения Victoria Police Image caption Поліція описала крадіжку за допомогою вудки як "досить нахабну"

Австралійська поліція намагається зловити злодія, який використав вудку, аби викрасти намисто Versace з дизайнерської крамниці в Мельбурні.

Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження, коли він саме намагався зняти ювелірну прикрасу вартістю 529 доларів з манекена.

Поліцейські повідомили, що він просунув вудку через отвір, який зробив у вітрині магазину, не вимикаючи сигналізації.

Чоловіку знадобилося дві вудки і три години, аби дістати намисто. Це було вночі 24 лютого.

Стівен Адіграті, власник дизайнерської крамниці Le Style, заявив місцевим ЗМІ, що його приголомшила "обурлива та смілива" крадіжка.

"Я не міг повірити в це, - сказав пан Адіграті для Nine News. - Три з половиною години намагатися дістати це намисто двома вудками - це було дивовижно. Він це зробив".

Пан Адіграті сказав, що злодій, мабуть, не знав ціни намиста.

"Це кольє виглядає набагато дорожчим, ніж воно є, тому очевидно, була спокуса: золота, яскрава, символічна голова Медузи, тому це могло бути спокусою", - сказав він ABC News.

Поліція штату Вікторія поширила у Twitter відео про спроби злодія дістати намисто.

На відеозаписі чоловік озирається довкола, перш ніж засунути вудку в отвір у вікні крамниці.

Старший констебль Беде Вітті заявив, що раніше ніколи не бачив, аби хтось робив крадіжку за допомогою вудки.

"Це досить нахабно, а також досить сміливо", - сказав пан Вітті.

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