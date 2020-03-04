Злодій з вудкою викрав намисто Versace
Австралійська поліція намагається зловити злодія, який використав вудку, аби викрасти намисто Versace з дизайнерської крамниці в Мельбурні.
Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження, коли він саме намагався зняти ювелірну прикрасу вартістю 529 доларів з манекена.
Поліцейські повідомили, що він просунув вудку через отвір, який зробив у вітрині магазину, не вимикаючи сигналізації.
Чоловіку знадобилося дві вудки і три години, аби дістати намисто. Це було вночі 24 лютого.
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Стівен Адіграті, власник дизайнерської крамниці Le Style, заявив місцевим ЗМІ, що його приголомшила "обурлива та смілива" крадіжка.
"Я не міг повірити в це, - сказав пан Адіграті для Nine News. - Три з половиною години намагатися дістати це намисто двома вудками - це було дивовижно. Він це зробив".
Пан Адіграті сказав, що злодій, мабуть, не знав ціни намиста.
"Це кольє виглядає набагато дорожчим, ніж воно є, тому очевидно, була спокуса: золота, яскрава, символічна голова Медузи, тому це могло бути спокусою", - сказав він ABC News.
Поліція штату Вікторія поширила у Twitter відео про спроби злодія дістати намисто.
На відеозаписі чоловік озирається довкола, перш ніж засунути вудку в отвір у вікні крамниці.
Старший констебль Беде Вітті заявив, що раніше ніколи не бачив, аби хтось робив крадіжку за допомогою вудки.
"Це досить нахабно, а також досить сміливо", - сказав пан Вітті.
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