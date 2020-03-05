Танцюй проти коронавірусу: як медики поліпшують настрій хворим

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Іранські лікарі та медсестри танцюють, аби підняти настрій пацієнтам в карантині. Вони не єдині, хто використовує веселі рухи для зниження рівня паніки.

Іран - друга країна після Китаю за рівнем смертності від коронавірусу.

У середу влада країни повідомила ще про 15 смертельних випадків і 586 випадки зараження за останню добу.Кількість смертей таким чином досягла 92 людей.

За оцінками іранського МОЗ, загальне число людей, які заразилися, зросла до 2,9 тисячі осіб.

На тлі паніки, медики в Ірані намагаються всіляко підтримати хворих.

В мережі з'явилися відеоролики танцюючих іранських медиків, які набрали сотні тисяч вподобайок і позитивних коментарів.

Однак поки не зрозуміло, як відреагує на ініціативу влада країни, оскільки, згідно з іранськими релігійними настановами, танці у громадських місцях заборонені.

На більшості відеозаписів лікарі танцюють під східні мотиви.

"Це відбувається в лікарні для людей, які лежать з коронавірусом в Іранському Курдистані", - пише іранський журналіст Мохамад Ахвазе.

Іранська активістка Масіх Алінеджад похвалила лікарів, які працюють в стресових умовах.

"Вони заслуговують нашого захоплення за їхню важку роботу. Вони також мають відчувати радість, попри похмурі обставини", - пише пані Масіх в Twitter.

Деякі користувачі звернули увагу на специфічність танцю, який назвали флешмобом "лікар-медсестра".

Майже всі медики танцюють на відео в костюмах хімзахисту.

Деякі лікарі не зупинилися на досягнутому і почали грати романтичні пісні про "очі, сповнені сліз" під гітару.

В'єтнамський вірусний флешмоб

Водночас лікарі в Китаї - країні, найбільш ураженій коронавірусом, теж вміють радіти одужанню пацієнтів.

Проте в Китаї такі танці не стали повноцінним флешмобом.

А ось у В'єтнамі Міністерство охорони здоров'я випустило вірусне відео про боротьбу з гидкою "короною".

В'єтнамська пісня переродилася в танцювальний челлендж в "Тікток".

Британсько-американський комік Джон Олівер в своєму шоу похвалив В'єтнам за своєчасну реакцію на поширення вірусу, і за пісню.

"Це чудовий клубний хіт", - зазначив ведучий, повторивши елементи танцю з "Тіктока" у своїй програмі.

Нехай в багатьох інших країнах і не танцюють заради боротьби з вірусом, але мити руки і уникати виходу на роботу з температурою радять медики по всьому світу.

Африканське "ногостискання"

В Африці зареєстрована незначна кількість захворювань на коронавірус. Втім, місцеві лідери вже пропонують рецепти, як обмежити його поширення.

Президент Танзанії Джон Магуфулі закликав відмовитися від рукостискань, і на зустрічі з лідером опозиції показав, як краще вітатися ногами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Танзанії Джон Магуфулі (праворуч) вітається з лідером опозиції Маалимом Сейфом Шаріфом ногами

Федерація футболу Танзанії вже заборонила гравцям рукостискання до і після матчів.