Мультфільм Pixar заборонили у кількох країнах. Все через ЛГБТ-пару

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Одразу чотири близькосхідні країни заборонили прокат нового мультфільму Pixar "Уперед".

Стрічку не показуватимуть у Кувейті, Омані, Катарі та Саудівській Аравії, повідомляють американські ЗМІ.

Водночас у Єгипті, Бахрейні та Лівані "Уперед" вільно демонструється в прокаті.

Причиною для заборони стало те, що в мультфільмі фігурує героїня на ім'я Спектр - вона є працівницею поліції, яка виховує свою дитину разом з іншою дівчиною.

"Бути батьками непросто… Донька моєї дівчини змушує мене розриватися на шматки", - каже вона в одній зі сцен.

За інформацією видання Deadline, дещо змінили цю сцену і в російській версії стрічки. Замість слова "дівчина", Спектр в ній використовує слово "партнер".

Спектр - це перший персонаж мультфільмів студії Disney-Pixar, який є відкритим представником ЛГБТ.

Акторка Ліна Вейт, яка озвучувала Спектр в англомовній версії "Уперед", каже що слова "дівчина" у початковому варіанті сценарію не було - це була ідея самої акторки, яка спонтанно виникла прямо під час запису.

"Я сказала "А можна я скажу слово "дівчина", це буде круто?" [...] Вони відповіли щось типу "О, давай, зроби це".

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