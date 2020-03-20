Кажани-вампіри практикують "криваві французькі поцілунки"

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Щоб показати своє дружнє ставлення один до одного, кажани-вампіри зригують спожиту кров і обмінюються нею у "своєрідному жахливому французькому поцілунку".

Такі дані наводить дослідження відносин між різними видами, опубліковане в журналі Current Biology.

Дослідники, що спостерігали за ссавцями, стверджують, що потреба ділитися - важливий аспект приязних стосунків у кажанів.

Кажани можуть померти від голоду, якщо залишаться без їжі довше трьох днів, тож тварини можуть рятувати один одному життя.

Згідно із дослідженням, в разі необхідності незнайомі між собою особини, які перебувають у безпосередній близькості, показують свою турботу, облизуючи один одному роти, перш ніж обмінятися їжею.

"Починаючи взаємини як незнайомці з різних колоній, кажани стають членами однієї команди, які роблять все, щоб врятувати один одному життя", - пояснює професор Джеральд Картер, автор дослідження та поведінковий еколог з Державного університету штату Огайо.

"Обмін їжею у кажанів-вампірів схожий на те, як багато птахів відригують їжу для своїх нащадків. Але особливість кажанів-вампірів в тому, що вони роблять це для інших дорослих", - додає дослідник.

Кажани-вампіри - єдині ссавці, які харчуються виключно кров'ю, яку вони отримують, кусаючи великих тварин, на кшталт великої рогатої худоби.

Ці звірі можуть випивати до половини своєї ваги крові на день, на відміну від інших їхніх родичів - кажанів, які зазвичай їдять фрукти, нектар чи комах.

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