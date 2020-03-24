Хроніки коронавірусу: ковзанка-морг в Іспанії та покращення в Італії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Palacio de hielo - ковзанка в Мадриді, яку владі довелось тимчасово використовувати як морг через велику кількість загиблих від коронавірусу

Станом на ранок 24 березня кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 381 тис. людей. Понад 16 тис. із них померли, понад 101 тис. - одужали.

Лідерами за смертністю у світі й надалі залишаються Італія, де від коронавірусу померли понад 5 тис. людей, Китай — понад 3 тисячі та Іспанія — понад 2 тисячі.

Сходив на похорон: новий випадок на Тернопільщині

У Тернопільській області діагностували другий на регіон випадок зараження коронавірусом.

Вірус підхопив чоловік, який був на одному похороні зі священиком, у якого також раніше діагностували цю хворобу, повідомляє Тернопільський обласний лабораторний центр.

Людям, які контактували з хворим, рекомендували самоізолюватись.

Італія: позитивні зрушення

В Італії, яка найбільше серед усіх європейських країн постраждала від коронавірусу, схоже, почали спостерігати позитивну динаміку.

Другий день поспіль кількість загиблих зменшується відносно до попереднього дня. Станом на вечір 23 березня тут загинула 601 людина проти 651 23 березня.

Крім того, пішло на спад розповсюдження хвороби. 23 березня тут зареєстрували 4789 нових заражень коронавірусом, у два попередні дні кількість діагностованих хворих склала - 6557 та 5560 людей.

Суворий карантин в Британії

У Великій Британії, яка довгий час зволікала з запровадженням серйозних обмежень через коронавірус, проголосили суворий карантин на найближчі три тижні.

За словами прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, британцям треба залишатися вдома.

Виходити можна тільки в окремих випадках: щоб сходити за продуктами, отримати медичну допомогу, зайнятись спортом (не більше одного разу на день) і поїхати на роботу, якщо її неможливо зробити з дому.

Магазини, за винятком тих, де продаються продукти і товари першої необхідності, закриють. Заборонені будь-які зібрання, де є понад дві людини.

Покинуті і мертві пенсіонери в Іспанії

В Іспанії, одній з країн-лідерів за кількістю хворих на коронавірус, військові виявили, що людей похилого віку у притулках кидає персонал. Їх знаходили покинутими та занедбаними у своїх ліжках. У деяких випадках - мертвими.

Правоохоронні органи Іспанії розпочали розслідування.

У понеділок в Іспанії зафіксували найвищий рівень смертності від коронавірусу - 462 людини. Загалом тут загинули понад 2 тис. людей.

У Мадриді як морг тимчасово стали використовувати головну міську ковзанку площею 1800 кв. м.

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