Мерая Кері - одна із найуспішніших американських співачок. Вона продала понад 200 млн альбомів.

27 березня вона святкує своє 50-річчя.

Свій дебютний альбом, який так і називався - Mariah Carey, - вона випустила 1990 року під лейблом Columbia Records.

Дебют був успішним: чотири сингли з альбому посідали перше місце в американському чарті Billboard Hot 100.

Після успіху наступних альбомів Emotions (1991), Music Box (1993) і Merry Christmas (1994) співачку визнали найбільш комерційно успішним музикантом за всю історію лейбла Columbia.

2000 року Кері покинула лейбл Columbia і уклала 100-мільйонний контракт з Virgin Records.

Наступного року вона знялася у головній ролі у художньому фільмі "Блиск" (Glitter). Однак фільм провалився у прокаті.

Virgin Records викупив раніше підписаний контракт на 5 студійних альбомів, виплативши 50 мільйонів відступних.

Image caption Мерая Кері виступає у новорічну ніч на BBC ONE 2001 року

Після невдалого періоду Мерая підписала контракт з Island Records і повернулася на вершини світових чартів з альбомом The Emancipation of Mimi (2005).

1998 року її назвали найбільш продаваним виконавцем десятиліття, а 2000-го - найбільш комерційно успішною співачкою тисячоліття на церемонії World Music Awards.

У грудні 2019 року пісня All I Want for Christmas Is You очолила чарт Billboard Hot 100 - через 25 років після дебюту 1994 року.

2018 року Кері вперше публічно зізналася, що вже 17 років бореться з біполярним розладом.

Вона розповіла виданню People, що це захворювання діагностували у 2001 році після нервового зриву, через який вона потрапила до лікарні.

Біполярний розлад - це психічне захворювання, що характеризується раптовими змінами настрою: від шалено радісного до депресивно пригніченого.

У шлюбі співачка була двічі.

Із червня 1993 року по травень 1997-го Мерая була одружена з музичним продюсером Томмі Мотоллою.

З квітня 2008-го по листопад 2016-го вона була одружена з музикантом Ніком Кенноном. У подружжя є діти-близнюки - дочка Монро Кеннон і син Мороккан Скотт Кеннон.

Одна із найостанніших її публічних появ відбулася на прем'єрі фільму Тайлера Перрі "Гріхопадіння" (A Fall From Grace) у Нью-Йорку в січні 2020 року.

Пандемія коронавірусу змусила її, як і багатьох інших зірок, скасувати найближчі концерти.

