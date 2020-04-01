Кохання не знає меж - і коронавірус не завада
У розпал глобальної пандемії, на кордоні Данії з Німеччиною увагу місцевої спільноти привернула зворушлива історія любові літньої пари.
85-річна данка Інга Расмуссен і 89-річний німець Карстен Тюхсен Гансен зустрічаються біля міста Авентофт - але зберігають рекомендовану дистанцію.
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Дансько-німецький кордон закрили два тижні тому через спалах коронавірусу. Зараз у Німеччині 63 тис. підтверджених випадків хвороби, а в Данії - трохи більше 2,5 тис.
Хоча обидві країни входять до ЄС і Шенгенської зони, прикордонний контроль у цих зонах тимчасово відновили.
Але навіть пандемія - не перешкода для літньої пари.
Пані Расмуссен і пан Гансен стали місцевими знаменитостями після того, як на них натрапив мер данського прикордонного міста Тьоннер, який проїжджав повз на велосипеді.
Пара познайомилася два роки тому, і майже рік вони проводять щодня разом.
Жінка живе у данському Галлехусі та їздить до кордону на машині, а чоловік добирається з німецького Зюдерлюгума на велосипеді.
Пан Гансен може під час їхньої зустрічі випити трохи шнапсу, а його супутниця надає перевагу каві. "Врешті-решт, мені машину вести", - пояснює вона в інтерв'ю данській газеті Der Nordschleswiger.
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Пара подорожувала разом до спалаху вірусу - і збирається продовжити спільні поїздки після його закінчення.
"Це сумно, але ми не можемо нічого змінити", - сказала Расмуссен в інтерв'ю Deutsche Welle.
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