Кохання не знає меж - і коронавірус не завада

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У розпал глобальної пандемії, на кордоні Данії з Німеччиною увагу місцевої спільноти привернула зворушлива історія любові літньої пари.

85-річна данка Інга Расмуссен і 89-річний німець Карстен Тюхсен Гансен зустрічаються біля міста Авентофт - але зберігають рекомендовану дистанцію.

Дансько-німецький кордон закрили два тижні тому через спалах коронавірусу. Зараз у Німеччині 63 тис. підтверджених випадків хвороби, а в Данії - трохи більше 2,5 тис.

Хоча обидві країни входять до ЄС і Шенгенської зони, прикордонний контроль у цих зонах тимчасово відновили.

Але навіть пандемія - не перешкода для літньої пари.

Пані Расмуссен і пан Гансен стали місцевими знаменитостями після того, як на них натрапив мер данського прикордонного міста Тьоннер, який проїжджав повз на велосипеді.

Пара познайомилася два роки тому, і майже рік вони проводять щодня разом.

Жінка живе у данському Галлехусі та їздить до кордону на машині, а чоловік добирається з німецького Зюдерлюгума на велосипеді.

Пан Гансен може під час їхньої зустрічі випити трохи шнапсу, а його супутниця надає перевагу каві. "Врешті-решт, мені машину вести", - пояснює вона в інтерв'ю данській газеті Der Nordschleswiger.

Пара подорожувала разом до спалаху вірусу - і збирається продовжити спільні поїздки після його закінчення.

"Це сумно, але ми не можемо нічого змінити", - сказала Расмуссен в інтерв'ю Deutsche Welle.

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