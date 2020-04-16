"Обіймайте дерева!": як подолати відчуття ізоляції на карантині

Копирайт изображения Iceland's Forest Service Image caption Працівники управління лісів Ісландії впевнені, що дерева надають людям енергію

Лісова служба Ісландії розробила новий спосіб подолати відчуття ізоляції, від якої страждають багато людей через заходи з запобігання поширенню коронавірусу.

"Чому б не завітати і не насолодитися лісом, де можна обійняти дерева і просто отримати енергію від цієї місцевості", - заявила громадському мовнику RUV Бергрун Арна Торстейнсдоттір, старша рейнджерка національного лісу Халлормсштадур у Східній Ісландії.

З нею погоджується Тор Торнфінссон, керівник управління лісів Східної Ісландії, який дав глядачам RUV практичні поради, як отримати максимальну користь від обіймів з деревом.

"Добре заплющить очі, обіймаючи дерево. Я притискаю щоку до нього і відчуваю, як тепло і струмені енергії течуть з дерева у мене... Воно (тепло - Ред.) починається в пальцях ніг, підіймається по ваших ногах і через тіло в мозок. Ви отримуєте таке гарне розслабляюче почуття і готові до нового дня та нових викликів", - каже він.

Служба лісового господарства також розмістила на своєму веб-сайті фотографії, де показують багато способів, як можна обійняти дерево.

Тор рекомендує не квапитися часто обіймати дерево. Обіймів п'ять хвилин на день, за його словами, має бути достатньо. Він додав, що дерева влітку виділяють більшу кількість енергії.

Копирайт изображения Iceland's Forest Service Image caption "Це працює", - кажуть ісландські лісові рейндежри

Цієї зими ісландські рейнджери наполегливо працювали, щоб зробити доріжки через лісовий сніг у Халлормсштадурі, аби люди могли наблизитися до дерев, насолодитися більш звичайними видами активного відпочинку, і водночас утримувати рекомендовану двометрову відстань між собою.

Халлормсштадур - один з найбільших лісів Ісландії, який врятували від вирубки на межі XX сторіччя.

У ньому ростуть понад 90 видів дерев, багатьом з них - понад 100 років.

BBC Monitoring, Мартін Морган і Крассі Твігг

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