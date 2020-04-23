Музеї світу влаштували змагання на найбільш моторошний експонат

Копирайт изображения Deutsches Historisches Museum/Twitter

Йоркширський музей кинув виклик дружнім галереям в Британії, попросивши їх розповісти про свої найбільш моторошні експонати. Співробітники музею запустили тред в Twitter під хештегом "Битва кураторів" та "Найстрашніша річ".

"Ми почнемо з цього вузла волосся III-IV сторіч з похорону римської леді. У ньому все ще є шпильки...", - таке повідомлення з'явилося в Twitter Йоркширського музею 17 квітня.

До треду приєдналися музеї по всій Британії і за її межами. Вони поширили зображення страхітливих порцелянових ляльок, рештки невідомих науці істот та моторошні речі інтер'єру вікторіанської епохи.

Ляльки

Популярним претендентом на роль найбільш моторошної речі в музеї стали ляльки. Наприклад, Музей Бірмінгема опублікував одну з таких фотографій з лаконічним підписом: "Мабуть, ось ця лялька."

А ось - кандидати від музею в Бредфорді.

Недержавний музей в містечку Егам теж обрав ляльку як найстрашніший експонат. У підписі до фотографії йдеться: "Коли ти думаєш, що нічого гіршого вже бути не може..."

А музей міста Ілі в Кембриджширі поширив зображення моторошної ляльки-черевомовця вікторіанської епохи.

Поширив фотографію своєї страшної ляльки і "Музей страху і див" у Канаді - і навіть створив акаунт в Twitter спеціально для цього. Найстрашнішим експонатом музею обрали німецьку воскову ляльку XIX століття - частина її обличчя розплавилася від зберігання на горищі, яке нагрілося.

Ритуальні речі

Ще однією категорією серед найжахливіших музейних експонатів стали ритуальні та магічні об'єкти. Наприклад, куратор Музею Пітт-Ріверса в Університеті Оксфорда поширив фотографію експонату 1911 року - серця вівці, пробитого цвяхами та голками. Він пояснив, що предмет використовувався для зняття проклять.

Йому відповів музей міста Скарборо на північному узбережжі Англії, опублікувавши свій аналог: "Чудово. А у нас є серце голуба, яке проштрикнули голками для покарання відьом".

Куратор відповів на це: "Чудово. А у нас є справжня відьма". На його другому знімку можна побачити срібний флакон з табличкою, на якій написано, що в ньому ув'язнена відьма.

Канадське музейне об'єднання Provincial Museum поширило фотографію проклятої дитячої іграшки. Співробітники стверджують, що іграшка здається нешкідливою на перший погляд, але її знайшли в стіні 155-річного особняка і вона пересувається по музею самостійно.

"Працівники ставлять її на одне місце, а потім знаходять в зовсім іншому", - пояснюють в Twitter.

А Німецький історичний музей вирішив опублікувати фотографію маски "чумного лікаря" з Середньовіччя.

Фантастичні істоти

У відповідь на виклик Йоркширського музею, шотландський Музей природної історії опублікував фотографію своєї "русалки".

Музей Вейкфілда - невеликого міста на півночі Англії - виклав в Twitter фотографію свого моторошного експонату. Це виявилося опудало домашнього собаки в скляному ящику.

"Мої колеги запевнили мене, що опудало домашньої тварини, приречене провести вічність, дивлячись з тугою зі скляної коробки, це дійсно страшно", - пояснив свій вибір співробітник музею.

А музей-особняк York Mansion House, який раніше служив резиденцією мера міста, розмістив фотографію муміфікованої кішки. Виявилося, що страшний не стільки сам експонат, скільки історія його виявлення.

"Її знайшли під дошками над нашим урядовим залом, оточену кільцем з горіхових шкарлуп", - повідомили в музеї.

Моторошний інтер'єр

Замок у Норвічі теж скористався нагодою розповісти про свій найбільш моторошний експонат - подушечку для шпильок у вигляді горохового плоду з мініатюрними дитячими головами замість горошин.

Копирайт изображения NorwichCastle/Twitter

А фотографія музею замку у Йорку стала однією з найпопулярніших в треді. На ній зображені фігурки, які грають у карти, але зроблені вони з крабових лапок та клешень. "Типові британці віткоріанської епохи, вони любили дивні та страшні речі", - написали співробітники музею у Twitter.

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