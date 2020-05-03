Вугри в океанаріумі сумують без людей. Допомогти їм можуть відеодзвінки

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У вас вхідний відеодзвінок... від японських вугрів.

Працівники токійського океанаріума Sumida, який закритий з 1 березня через пандемію коронавірусу, починають турбуватися про своїх садових вугрів.

Чутливі маленькі істоти звикли бачити сотні облич, що заглядають у їхні акваріуми.

Тепер в океанаріумі порожньо, і вони почали пірнати в пісок щоразу, коли повз них проходять доглядальники.

Це ускладнює перевірку стану їхнього здоров'я.

В океанаріумі кажуть, що вугрі починають забувати про існування людей, і саме тому вони звернулися до громадськості з трохи незвичним проханням.

"Чи не могли б ви показати своє обличчя нашим садовим вуграм, не виходячи з дому?"

Так, вони просять людей приєднатися до підводного відеочату та нагадати вуграм, що люди - насправді товариські.

"Істоти в океанаріумі не бачать людей, крім доглядальників, і вони почали забувати про людей", - йдеться у повідомленні океанаріуму в Twitter.

"Зокрема, садові вугри занурюються у пісок та ховаються щоразу, коли повз них проходять охоронці".

Вугри особливо чутливі - і адміністрація океанаріуму прагне знову познайомити 300 своїх вугрів із людьми, щоб вони могли проводити важливі перевірки їхнього здоров'я.

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Вони розмістили п'ять планшетів екранами до акваріумів з вуграми, за допомогою яких планують 3-5 травня провести "фестиваль облич".

На жаль, якщо ви любите не лише вугрів, але й смартфони з системою Android, долучитися до фестивалю у вас не вийде - океанаріум пропонує "поспілкуватися" з вуграми лише за допомогою додатку FaceTime від Apple.

Факти про садових вугрів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Садові вугри отримали свою назву, бо їхні колонії нагадують підводний сад

Садовими вуграми називають риб з підродини Heterocongrinae. Таку назву вони отримали через те, що їхні колонії нагадують підводний сад.

Вони живуть у піщаних норах, які вони викопують хвостами і покривають слизом, захищаючи таким чином від руйнування. Коли розпочинається шлюбний сезон, самці й самиці пересувають свої нори ближче одне до одного.

Вони живуть колоніями по кілька сотень, і у кожного вугра є своя нора - при цьому найбільший самець зазвичай живе у центрі колонії, повідомляє Океанаріум Джорджії.

Зазвичай ми бачимо лише чверть їхнього тіла - решта залишається в норі. Вони рідко виходять з них повністю - навіть заради парування.

Можна сказати, що вони мають вроджену схильність до самоізоляції.

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