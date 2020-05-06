Гуска звила гніздо на вокзалі та стала зіркою інтернету

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Гуска облаштувала собі гніздо на клумбі у спорожнілій через пандемію будівлі вокзалу в Йорку та, за словами адміністрації, завоювала серця людей.

Пташку, яку назвали Матінка Гуска, вперше помітила британська транспортна поліція минулого місяця на вокзалі міста Йорк.

Коли її кілька днів не було видно, працівники залізниці спершу подумали, що вона пішла собі далі - проте вона повернулася і відтоді відклала вже чотири яйця.

Персонал публікує відео з нею в інтернеті. Ці відеоролики вже набрали 70 000 переглядів.

Скоріше за все, гуска оселилась та вокзалі через те, що там стало порожньо і тихо після запровадження обмежень на подорожі у зв'язку з карантином.

Сірі гуси та канадські казарки досить поширені в Йорку - за даними міської ради, в місті проживає близько 500 таких птахів.

Представники Лондонської Північно-Східної залізниці (LNER), якій належить вокзал, були в захваті.

"Це така чудова історія, нам всім зараз такі потрібні", - сказала директорка з комунікацій LNER Кейт Макферран.

"Вона (гуска. - Ред.) з'явилася близько двох тижнів тому, трохи роздивилась, і тепер почувається на клумбі як вдома", - додала вона.

Копирайт изображения LNER Image caption Матінка Гуска цілком задоволена своєю новою домівкою

Пані Макферран розповіла, що співробітники дають пташці їжу на воду та навіть облаштували довкола її клумби огорожу для безпеки, але вона "дуже добре себе поводила".

"Про неї писали в новинах в Австралії, Індії, в усьому світі. Вона справді заволоділа серцями людей".

Пані Макферран сподівається, що коли вилупляться пташенята, люди пропонуватимуть свої варіанти імен для гусенят.

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