5-річний хлопчик сів за кермо і помчав купувати собі Ламборгіні

Копирайт изображения Courtesy Utah Highway Patrol Image caption Ніхто під час інциденту не постраждав, каже поліція

Деякі діти додають батькам головного болю, коли розливають молоко на кухні або тягнуть кота за хвіст.

А от п'ятирічний Адріан сів у сімейний автомобіль і поїхав собі. Його зупинила вже на автостраді поліція штату Юта.

Патрульний помітив позашляховик, який петляв смугами на швидкості 50 км/год, і наказав зупинитися. Водій підкорився.

Поліцейський був шокований, коли побачив за кермом дитину. Хлопчик розповів, що якраз їхав, аби придбати Ламборгіні.

Хлопчик повідомив поліції, що пішов з дому після того, як мати відмовилася купити йому цей розкішний транспортний засіб. Такі моделі коштують понад 180 000 доларів.

"Він вирішив взяти машину та поїхати до Каліфорнії, щоб самому купити собі авто", - повідомила патрульна поліція Юри у твіттері.

"Можливо, йому б не вистачило на ту покупку, бо в нього у гаманці було лише три долари", - іронізує поліція.

Спочатку патрульні подумали, що за кермом перебуває людина з інвалідністю.

На відеокадрах можна почути, як офіцер каже, побачивши дитину: "Скільки тобі років? П'ять?!"

Хлопчик сидів на самому краю крісла, аби дістати до педалей. Він був приблизно за п'ять хвилин їзди від дому.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Чи слід подавати обвинувачення проти батьків, мають вирішити місцеві прокурори.

Батьки дитини були на роботі, й залишили його під опікою старшої дитини. Поліція нагадала мешканцям, що ключі від автомобіля мають бути недоступними для дітей.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!