Копирайт изображения Charli Lello

З яєць, які мешканка англійського графства Гартфордшир придбала у супермаркеті Waitrose, вилупилися троє каченят.

29-річна Чарлі Лелло під час карантину вирішила провести експеримент і поклала яйця торгової марки Clarence Court в інкубатор.

Тепер каченята, яких вона назвала Біп, Піп та Міп, житимуть разом з її домашніми курчатами.

Представник компанії Waitrose заявив, що запліднені яйця є безпечними для вживання в їжу і відрізнити від звичайних яєць їх можна лише, якщо помістити в інкубатор.

Копирайт изображения Charli Lello Image caption Чарлі Лелло вирішила провести експеримент - і в результаті отримала каченят

У пані Лелло, яка працює помічницею менеджера в магазині, виникла така ідея після того, як вона побачила у Facebook відео про те, як з перепелиних яєць із супермаркету вилупилися пташенята.

"Коли я була у Waitrose, я побачила качині яйця і подумала, що, можливо, з ними це також спрацює. Я так сподівалася, що вони вилупляться, але сумнівалася, адже це яйця з супермаркету", - каже вона.

"Спочатку їх зібрали, потім трясли у вантажівці, потім везли на візку до полиці, потім брали й клали назад хто зна скільки людей", - додає вона.

Копирайт изображения Waitrose

Через місяць після того, як пані Лелло помістила яйця в інкубатор, вона почула тихенький писк - і каченята почали з'являтися із шкаралупи.

Жінка каже, це був дивовижний досвід - проте повторювати його вона не збирається.

"Єдина причина, чому я вирішила це спробувати, - те, що наразі я сиджу вдома і маю час для того, щоб їх виростити. У звичайних обставинах це було б неможливо та несправедливо щодо них", - каже пані Лелло.

Копирайт изображения Charli Lello

Представник Waitrose заявив, що визначити стать білокрилих качок надзвичайно важко.

"Наші фермери наполегливо працюють над тим, щоб відокремлювати качок від качурів. Через труднощі із визначенням статі самці іноді можуть опинитися у групі самиць, хоча такі випадки вкрай рідкісні", - запевнив він.

"Можуть також бути випадки, коли дика качка зустрічається з фермерським качуром, але знову ж таки - це трапляється вкрай рідко", - сказав він.

"Шанси на та, що через це вилупиться каченя, надзвичайно малі. Але ми визнаємо, що це можливо", - заявив речник компанії Clarence Court Farms.

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