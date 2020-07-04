Швидкий рецепт цвітної капусти в сирному соусі
Цвітна капуста в сирі - чудова легка страва для літнього столу. Можна додати в сирний соус трохи білого вина, щоб він набув особливого шарму.
Розігрійте духовку до 180 градусів.
Тим часом скип'ятіть воду у великій каструлі, додайте нарізані суцвіття цвітної капусти та відварюйте їх 4-5 хвилин.
У невелику каструлю додайте масло, борошно та молоко. Змішайте до однорідності, тримаючи посудину на невеликому вогні.
Інгредієнти
- Цвітна капуста - одна середнього розміру
- Вершкове масло - 50 г
- Борошно - 50 г
- Молоко - 500 мл
- Твердий сир - 120 г
- Діжонська гірчиця - 1 ч. ложка
- Сіль та перець
У соус додайте половину натертого сиру, гірчицю, сіль і перець. Тримайте на вогні хвилину, доки сир не розтане.
Викладіть цвітну капусту в форму, влийте соус та посипте зверху сиром, що лишився.
Запікайте страву 20 хвилин, доки вона не підрум'яниться та подавайте на стіл.
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