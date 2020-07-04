Швидкий рецепт цвітної капусти в сирному соусі

  • 4 липня 2020
Цвітна капуста

Цвітна капуста в сирі - чудова легка страва для літнього столу. Можна додати в сирний соус трохи білого вина, щоб він набув особливого шарму.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Тим часом скип'ятіть воду у великій каструлі, додайте нарізані суцвіття цвітної капусти та відварюйте їх 4-5 хвилин.

У невелику каструлю додайте масло, борошно та молоко. Змішайте до однорідності, тримаючи посудину на невеликому вогні.

Інгредієнти

  • Цвітна капуста - одна середнього розміру
  • Вершкове масло - 50 г
  • Борошно - 50 г
  • Молоко - 500 мл
  • Твердий сир - 120 г
  • Діжонська гірчиця - 1 ч. ложка
  • Сіль та перець

У соус додайте половину натертого сиру, гірчицю, сіль і перець. Тримайте на вогні хвилину, доки сир не розтане.

Викладіть цвітну капусту в форму, влийте соус та посипте зверху сиром, що лишився.

Запікайте страву 20 хвилин, доки вона не підрум'яниться та подавайте на стіл.

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